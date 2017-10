"Voi candida! Nu vreau să-i las pe alţii să vină să-şi bată joc de munca mea"

Tudor Nădrag:

"Voi candida! Nu vreau să-i las pe alții să vină să-și bată joc de munca mea"

Dacă alți primari din județul Constanța stau pe gânduri dacă să mai candideze sau nu, pentru un nou mandat la alegerile de anul viitor, există și oameni hotărâți care au deja răspunsul pregătit atunci când sunt întrebați dacă se vor mai afla pe listele de candidați.Unul dintre cei mai hotărâți este primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag, de la PSD, care spune că nici prin cap nu-i trece să nu mai candideze deoarece are motive serioase să rămână alături de oamenii care au încredere în el.„Cu siguranță, voi candida, deoarece nu vreau să-i las pe alții să vină și să-și bată joc de munca mea. Pe lângă cele finalizate până acum, am încă multe proiecte de dus la capăt. În plus, știu că oamenii au încredere în mine”, a spus primarul Tudor Nădrag.El a dat ca exemplu recent proiectul ce a vizat reabilitarea și modernizarea a șase străzi, trotuarele, bordurile și alveolele pentru stațiile de autobuz, precum și parcările.„Finalizarea acestui proiect reprezintă o realizare deosebită în infrastructura orașului Hârșova având în vedere că de 35-40 de ani nu s-a făcut nimic pentru reabilitarea străzilor. Acum avem 6,5 km de străzi care arată la standarde europene de circulație deoarece s-au montat două straturi de covor asfaltic și folie antifisură. Totodată, au fost montate borduri noi, trotuare și aliniamente stradale cu spații verzi foarte frumoase. Aceste străzi se adaugă celor 15 km care au fost refăcuți în cei șapte ani de când sunt la conducerea Primăriei Hârșova alături de echipa pe care o conduc. Și asta nu este tot, deoarece intenționez ca, în curând, să depun un nou proiect care vizează asfaltarea tuturor celorlalte străzi din oraș, proiect ce va fi realizat din fonduri guvernamentale și europene”, a explicat primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag.Pe de altă parte el spune că a avut ghinion cu un proiect la care ținea foarte mult, dar nu se dă bătut, sperând să-l ducă la capăt în următoarea sesiune de proiecte de fonduri europene.„Am fost nevoit să renunț la contractul ce viza amenajarea unui debarcader după ce au fost făcute patru licitații și niciun constructor nu și-a adjudecat lucrarea pentru a o duce la bun sfârșit. La prima licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, procedura fiind reluată. La a doua strigare, am avut un participant care a și îndeplinit criteriile pentru a se califica și a-și adjudeca acest contract. O firmă din Brăila a câștigat contractul, însă, firma a fost, din punctul meu de vedere, neserioasă de la bun început, pentru că, după ce a semnat contractul a și început să caute subcontractor, pe motiv că nu le conveneau anumite lucruri. Drept urmare, nu am ajuns la o înțelegere și s-a ajuns la a treia licitație, apoi la a patra. Până la urmă, am renunțat acum la această lucrare. Cu toate acestea, nu renunț definitiv la proiect, aștept următoarea sesiune de proiecte cu fonduri europene, poate atunci vom avea mai mult noroc”, a declarat primarul localității Hârșova, Tudor Nădrag.El a adăugat că ține foarte mult la acest proiect deoarece, pe lângă alte avantaje pentru oraș, prin punerea lui în practică s-ar crea și noi locuri de muncă, viitorii angajați putând să-și întrețină familiile din veniturile încasate.