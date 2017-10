Viorel Bălan:

"Voi candida, las oamenii să decidă dacă am fost gospodar sau nu"

Primarul localității Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, spune că va candida la alegerile de anul acesta pentru un nou mandat la conducerea administrației locale. Potrivit edilului, există proiecte ample pe care ar vrea să le pună în aplicare într-un viitor mandat, proiecte care vor ajuta la dezvoltarea localității, în special în zonele noi, care nu au beneficiat de investiții până în prezent.„Sunt hotărât să candidez, am proiecte de continuat“Bălan a declarat că s-a hotărât să candideze pentru că are de continuat mai multe proiecte de importanță pentru localitate, precum și de implementat mai multe inițiative noi.„Avem proiectul privind construc-ția bazei sportive care este terminat în proporție de 60%. A fost realizată clădirea de bază cu tot cu vestiare. Întreaga inițiativă are o valoare de aproximativ șase miliarde de lei vechi, iar banii provin prin Or-donanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural. Mai există finanțarea aceea, tot de la Guvern, prin care se dorește reabilitarea a 10.000 de kilometri de drumuri naționale și județene. Prin implementarea acestui program, în localitatea Nicolae Bălcescu vor fi reabilitați 11 kilometri de drum. Proiectul se află deja pe SEAP, cred că undeva la sfârșitul verii, sau la începutul toamnei va fi demarat. Tot pe partea de infrastructură avem un proiect pe măsura 125 prin care va fi realizat un drum tehnologic între Nicolae Bălcescu și localitatea Dorobanțu. Acesta va scoate traficul greu de pe drumurile naționale și județe. În plus îi va ajuta și pe deținătorii de utilaje agricole să își facă treaba mai ușor. Este un proiect cu o valoare de 1 milion de euro, momentan a fost declarat finanțabil, așteptăm să putem organiza licitația”, a explicat primarul.În plus, primarul comunei a menționat că are în vedere realizarea trotuarelor, montarea de pavele în mai multe zone, precum și racordarea la utilități a unui cartier nou.„Avem un cartier nou, Cartierul Tineretului, în care este necesar să realizăm sistemul de canalizare, cel de alimentare cu apă, să tragem electricitate și să facem drumurile. Este o inițiativă pentru care ne trebuie sume importante, dar pe care o vom realiza cu siguranță pentru că este foarte importantă”, a explicat Bălan.„Oamenii știu ce am făcut până acum pentru localitate“Referitor la cursa electorală, primarul a declarat că nu se teme și a menționat că, deși au fost efectuate sondaje la nivelul localității sale nu s-a interesat de rezultate pentru că, spune el, oamenii vor judeca după activitatea depusă până în prezent.„Nu sunt foarte multe lucruri pe care le poți realiza ca să schimbi opinia oamenilor așa pe ultima sută de metri. Ei vor decide dacă am fost gospodar sau nu în funcție de realizările mele din ultimii trei ani și jumătate. Locuitorii din Nicolae Bălcescu știu ce am făcut până acum pentru localitate și vor decide dacă îmi acordă încrederea și pentru un viitor mandat”, a explicat Bălan.De altfel, liderul administrației locale Nicolae Bălcescu spune că, momentan, nu are de ce să se teamă de vreun posibil contracan-didat pentru că celelalte partide nu și-au anunțat încă oamenii pe care urmează să-i lanseze în această luptă electorală.