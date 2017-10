„Voi candida la Primăria Constanţa“

„Voi candida la Primăria Constanța“

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În luna ianuarie a anului în curs, omul de afaceri Sorin Greavu susținea despre sistemul politic că este „varză” și că din echipa pe care o va alcătui, în cazul în care va câștiga alegerile pentru postul de primar din 2012, nu vor face parte politicieni oportuniști. Acum, la aproape un an după, el își menține afirmațiile, se declară independent și dorește să nu fie asociat cu nici unul dintre partidele existente. Contactat telefonic de Cuget Liber, Greavu a declarat: „Nu mă voi alătura niciunui partid politic. Nu fac parte din profilul politicianului român. Nu mi-am schimbat ideile în atâția ani de zile, nu le voi schimba acum.” În ceea ce privește intenția sa de a candida la Primăria Constanței și lipsa informațiilor privind acest subiect din ultima vreme, directorul general al Romned Port Operator spune că își păstrează intențiile. „Eu îmi mențin ideea de a candida. Nu s-a mai auzit nimic în acest sens pentru că nu am mai fost întrebat de nimeni. Oricum, mai este un an până la candidatură”, a precizat Sorin Greavu. De asemenea, el a menționat că din luna ianuarie va încerca să facă ceva pentru orașul Constanța. „Vom încerca să învățăm constănțenii să-și iubească orașul”, a mai spus acesta. Alexandra BĂLAN