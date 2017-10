„Voi candida din nou, deşi sondajele pentru primăriile PDL arată cam prost“

Primarul Hârșovei, Tudor Nădrag:

„Voi candida din nou, deși sondajele pentru primăriile PDL arată cam prost“

Primăria localității Hârșova s-a pus din timp pe treabă și a demarat proiecte noi pentru anul 2011, asigurându-se astfel că locuitorii orașului vor vedea că promisiunile făcute în campania anterioară n-au fost doar vorbe în vânt. Primarul Tudor Nădrag declară că are speranța că va fi reales în 2012, deși „sondajele pentru primăriile PDL arată cam prost”. „Îmi păstrez intenția de a candida, la momentul acesta sondajele pentru primăriile PDL arată cam prost din cauza situației de la nivel central, dar eu o sa ies în rândul oamenilor, cu un pliant color prin care o să le demonstrez că am reușit să fac în acești trei ani mai mult decât au făcut predecesorii mei în opt”, afirmă primarul. Prietenie strânsă cu CJC Nădrag spune că până la momentul actual a reușit să ducă la bun sfârșit proiecte multiple cu costuri reduse, pliindu-se astfel pe nevoile oamenilor din oraș și comunele învecinate. „Încă de la venirea în Primărie am reușit să realizăm cu bani puțini utilitățile la blocurile sociale, la cele de tip ANL, deci am realizat întreg sistemul de apă, canalizare și sistematizare pe coloană”, declară Nădrag. În plus, primarul își trece la secțiunea de proiecte finalizate 12 magazine în piața agroalimentară, plombarea „unui număr semnificant de străzi” și realizarea trotuarelor. Deși este primar PDL, Tudor Nădrag se poate lăuda că este printre puținii edili din partea democrat liberalilor care a primit sprijinul Consiliului Județean Constanța în realizarea proiectelor. Primarul afirmă că prin colaborarea cu CJC a reușit să toarne covor asfaltic pe 12 străzi și să repare Căminul Cultural de la Vadu Oii. Hârșova verde În ceea ce privește proiectele ce vor fi demarate anul acesta, Nădrag afirmă că deja s-a început campania de curățenie de primăvară prin care se vor face reparații în construcție pentru anumite obiective. Lucrările vor fi executate prin SRL-ul consiliului local. Tot în această primăvară, se vor continua și lucrările de reparație la Biserica Sfinții Constantin și Elena. Pentru finalizarea restaurării ei s-a apelat și la sponsorizare din partea firmelor care vor să investească în zonă. De reabilitare va beneficia și Casa de Cultură din Hârșova, iar prin programul Casa Verde se vor reface sistemele de alimentare termică pentru cămin, spital și creșă. În curtea spitalului va fi amplasată o turbină eoliană care va asigura 50% din necesarul de energie al instituției. În plus, aproximativ 11 miliarde de lei vechi vor fi alocate de către Administrația Fondului de Mediu pentru parcurile și spațiile verzi din Hârșova și Vadu Oii. Tot ca proiect de mediu, primarul vorbește cu mândrie despre pădurea sa obștească unicat în România ce va fi amplasată pe o suprafață de aproximativ 50 de hectare. „Este un lucru extraordinar că am reușit să facem acest proiect, mai ales pentru că s-a constatat că sudul României intră din ce în ce mai rapid într-un proces de deșertificare. Astfel de păduri sunt absolut necesare”, afirmă Tudor Nădrag. Un milion de euro pentru sistemul de monitorizare video De asemenea, la începutul lunii aprilie se va semna și contractul de finanțare pentru proiectul ce vizează montarea în întreg orașul a unor camere video și sisteme de monitorizare și informare. Inițiativa, care are ca scop spo-rirea siguranței cetățenilor din Hârșova, este în valoare de 1,2 milioane de euro și va fi realizată prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Prin fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului vor fi alocate aproximativ 40 miliarde pentru reabilitarea unei clădiri cu risc seismic. Este vorba despre un bloc cu 60 de apartamente, construit în 1964, proiect pentru care se va realiza o licitație publică anul acesta. Pentru proiectele de infrastructură, Nădrag se bazează pe promisiunile Elenei Udrea și speră că va reuși să pună covor asfaltic pe aproximativ 26 de kilometri, prin programul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.