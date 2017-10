"Voi adresa o invitaţie Papei Francisc să viziteze România"

"Voi adresa o invitație Papei Francisc să viziteze România"

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, înainte de plecarea într-o vizită oficială la Sfântul Scaun, că va adresa o invitație Papei Francisc să viziteze România, și că speră ca aceasta să aibă loc în 2018, arătând că a avut o discuție și cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Preafericitul Daniel.„Voi adresa o invitație Papei Francisc de a vizita România. Am discutat aseară cu Preafericitul Daniel, despre această chestiune și Biserica Ortodoxă susține sută la sută acest demers”, a spus Iohannis, într-o declarație de presă susținută pe Aeroportul Otopeni.Șeful statului a ținut să precizeze că „dorința noastră este, dacă s-ar putea realizat o astfel de vizită, în anul 2018, care este un an deosebit de important pentru noi, pentru că este anul în care sărbătorim 100 de ani de existență a României moderne”.Potrivit președintelui Klaus Iohannis, România are, prin istoria și cultura sa, vocația unei relații speciale cu Sfântul Scaun, și dorința este de a aprofunda în continuare această colaborare excelentă, care s-a dezvoltat în ultimii 25 de ani.Șeful statului a anunțat că vineri și sâmbătă se va afla în vizită oficială la Sfântul Scaun, unde va avea întrevederi cu Sanctitatea sa, Papa Francisc și cu secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin.