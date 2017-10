Voci din interiorul PSD critică cererea social-democraţilor de anulare a alegerilor, considerând-o regretabilă şi jenantă

Voci din interiorul PSD critică cererea social-democraților de anulare a alegerilor, considerând-o regretabilă și jenantă

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Social-democratul Vasile Dâncu a declarat, ieri, că gestul liderilor PSD de a sărbători victoria în alegeri duminică seara, la aflarea exit-poll-urilor, poate fi interpretat ca o „prevalidare” a scrutinului, dar că e greu de apreciat dacă va avea câștig de cauză prin contestația depusă la CCR. „Suntem pe tărâmul tuturor posibilităților. Judecând după faptul că PSD, prin faptul că a sărbătorit duminică seara, a prevalidat alegerile, judecând după raportul OSCE care nu a constatat nereguli mari în desfășurarea alegerilor, mi se pare că nu ar avea mari șanse”, a declarat Vasile Dâncu pentru NewsIn. El a precizat, totuși, că depinde ce dovezi aduce PSD. „Dacă sunt dovezi solide sunt șanse ca CCR să fie sensibilă, dacă e vorba mai degrabă de a trage de timp vis-a-vis de dezbaterea care va exista în partid asupra vinovățiilor pentru pierderea alegerilor, acest demers ar putea aduce semne de întrebare. Sunt speculații din partea mea, s-ar putea să fie vorba de o altă strategie a PSD”, a spus Dâncu. Social-democratul a apreciat că dreptul de a contesta alegerile trebuie folosit cu responsabilitate, pentru că România este un stat membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește rezultatele exit-poll-urilor, Vasile Dâncu, care a contribuit prin institutul pe care îl conduce la realizarea unui astfel de sondaj pentru postul de televiziune B1 Tv, a spus că, dacă liderul PSD l-ar fi întrebat în ziua alegerilor despre scorul pe care l-ar obține, „ar fi făcut o excepție” și i-ar fi comunicat „prezumția legată de pierderea alegerilor”. „Cine e patronul lui Mircea Geoană” - o mișcare greșită Și senatorul PSD Miron Mitrea a comentat rezultatul alegerilor și, de asemenea, șansele PSD-ului de a avea câștig de cauză în urma depunerii, la CCR, a cererii de anulare a alegerilor prezidențiale. „Nu pot să fac pe marele atotștiutor, am văzut mișcări pe care le-am considerat greșite, începând cu asumarea lui Mircea Geoană de către diferite persoane, era un concurs pentru cine este patronul lui Mircea Geoană, chestie care a creat o dificultate majoră pentru el. Mircea Geoană este un candidat mai puțin spontan în acțiunile politice și a fost speculat acest lucru foarte bine de adversarul lui care a câștigat” - sunt explicațiile găsite de senatorul PSD Miron Mitrea pentru eșecul lui Mircea Geoană la alegeri, potrivit NewsIn, care citează Realitatea Fm. Întrebat dacă demersul PSD de a contesta rezultatul alegerilor la CCR are șanse de reușită, Miron Mitrea s-a arătat sceptic: „Să fim foarte serioși, BEC a încheiat procesul verbal și a trimis la CCR, nu-mi dau seama care pot fi dovezile pe care le are la ora actuală staff-ul lui Hrebenciuc în mână, pot fi foarte evidente, nu cunosc aceste dovezi, dacă sunt dovezi evidente de fraudă masivă atunci CCR le va lua în calcul. Experiența mea arată însă că în România se vorbește de fraudă mult mai mult decât se face și de aceea ai în general mai puține dovezi decât vorbe”. Contestarea alegerilor, monitorizată de instituțiile europene Social-democratul Vasile Puscaș a declarat, ieri, că faptul că se ajunge la contestarea alegerilor prezidențiale este jenant pentru un stat european și că acest demers va ridica semne de întrebare din partea UE privind bunul mers democratic în România, transmite Agerpres. „Faptul de a se ajunge la contestarea alegerilor într-un stat european este de-a dreptul jenant, deoarece ar demonstra grave probleme în ce privește procesul democratic din țara respectivă. Este cât se poate de evident că vor fi multe semne de întrebare privitoare la modul în care România, ca stat membru al UE, aplică setul de criterii politice și democratice”, a declarat, pentru Agerpres, Vasile Pușcaș. Fostul negociator șef susține că solicitarea privind contestarea alegerilor prezidențiale va fi foarte atent monitorizată de instituțiile europene. „Se va monitoriza foarte atent și de către statele membre și de către instituțiile europene și internaționale modul cum se gestionează această solicitare, care este - încă o dată spun - regretabilă și jenantă”, a mai menționat el. Un specialist în Drept constituțional consideră cererea PSD drept o inițiativă „hazardată” „PSD s-a grăbit, problemele de contencios electoral trebuie adresate birourilor electorale și BEC, nu Curții Constituționale”, a explicat, pentru HotNews.ro, Ioan Stanomir, doctor în Drept și profesor la Universitatea București. El mai spune că inițiativa PSD este „hazardată, în condițiile în care nu există probe care să dovedească fraude în măsură să modifice rezultatul final al alegerilor”. „O sumă de ilegalități nu înseamnă alegeri fraudate, nu înseamnă fraudarea a 100.000 de voturi”. În plus, Ioan Stanomir este de părere că cererea „înaintată de PSD Curții Constituționale denotă speranța secretă că această instanță, ai cărei membri sunt asociați PSD, va da o decizie favorabilă”. Tot Stanomir susține și că „CCR este sub o presiune publică imensă și trebuie să dea un răspuns în cel mai scurt timp posibil”. El este însă de părere că „o Curte Constituțională precum cea a României, cu o imagine problematică, dilematică, trebuie să decidă rezultatul unui vot popular”. Potrivit Mediafax, Curtea Constituțională poate anula alegerile prezidențiale în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului, conform legii, o astfel de cerere fiind admisibilă „dacă cel care a sesizat (n.r. - PSD) nu este implicat în producerea fraudei”.