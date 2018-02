Vlad Cosma ar fi plecat din România

Ştire online publicată Luni, 12 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Vlad Cosma ar fi plecat din România. Fostul deputat este citat marți, 13 februarie, la DNA, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Ploiești.Vlad Cosma este așteptat mâine la sediul DNA din Ploiești unde a fost citat ca martor într-un nou dosar. Deocamdată, procurorii ploieșteni nu vor să ofere informații cu privire la obiectul cauzei în care fostul deputat va trebui să depună mărturie și nici ce persoane mai sunt implicate.În Ploiești, există informații cu privire la faptul că Vlad Cosma nu s-ar afla pe teritoriul României, motiv pentru care marți este posibil să nu se prezinte la Parchet, scrie Adevărul.Întrebat dacă are informații cu privire la faptul că Vlad Cosma nu se află în țară, Lucian Onea, procurorul șef al DNA Ploiești a declarat, în timpul unei conferințe de presă susținută, luni, că „nu am idee. Mâine este citat într-un dosar. Să vedem dacă se va prezenta”.Întrebat în ce calitate este chemat la DNA Ploiești, Onea a precizat că fostul deputat are calitate de martor în cauză, dar a refuzat să dea detalii despre anchetă.Luni, DNA a răspuns acuzațiilor din înregistrăile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma, difuzând transcrierea unor discuții cu persoane care ar fi cerut o situație juridică favorabilă lui acestuia și tatălui său amenințând că vor apărea la TV înregistrări și montaje din anchete și cu montaje menite să discrediteze procurorii. Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public în legătură cu DNA și va face verificări prealabile pentru a stabili dacă este vorba despre abateri disciplinare.Procurorul General le-a spus, luni dimineață, jurnaliștilor care l-au întrebat despre scandalul legat de DNA să se adreseze Biroului de presă, refuzând alte comentarii.Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzațiile vizând DNA, că nu sesizează Inspecția Judiciară pentru că ar însemnă o întârziere, spunând că are ca variante să prezinte oricând raportul privind DNA sau să prezinte în Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform legii. El a precizat că raportul va conține o măsură, fără a spune care va fi aceasta.