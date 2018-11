Viorica Dăncilă şi Rovana Plumb, convocate în Parlament

Viorica Dăncilă și Rovana Plumb, convocate în Parlament

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă la Iași, că PNL o va chema pe Viorica Dăncilă la "Ora Prim-Ministrului" la Camera Deputaților și pe ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la "Ora Guvernului" la Senat."Din nou am convocat-o pe doamna Dăncilă la Parlament. De data asta se pare că e programată să vină, așa cum a fost programată să vină și în data de 14. Motivul convocării este foarte simplu: vrem să auzim oficial din partea prim-ministrului României, în fața Parlamentului, dacă acest guvern și premierul acestui Guvern pune în practică recomandările Comisiei de la Veneția și cele din cadrul MCV și de asemenea solicitările cuprinse în rezoluția PE. Aici nu e loc de vrăjeală, de povești, de aburire, de dus cu zăhărelul. Lucrurile sunt foarte simple. Premierului trebuie să spună dacă vrea să pună în practică aceste recomandări sau nu", a afirmat Ludovic Orban, într-o conferință de presă susținută, sâmbătă la Iași.Acesta a adăugat că liberalii o vor convoca și pe ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la "Ora Guvernului" la Senat, având în vedere rata de absorbție fondurilor UE dezastruoasă a țării noaste."În cursul săptămânii viitoare am convocat-o la Senat, tot în cadrul acestei proceduri numită “Ora Guvernului” pe cea care se pare că în ultima vreme e mai preocupată să fie președinta PSD la Dâmbovița, în locul lui Țuțuianu, și să îi hăcuie pe toți susținătorii lui Țuțuianu din PSD de la Dâmbovița, decât să absoardă fonduri europene, respectiv ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Considerăm inadmisibil ceea ce se întâmplă. Suntem la finalul lui 2018, adică al cincelea an din exercițiul financiar multianual 2014-2020, adică mai avem doar doi ani de zile, iar gradul absorbției fondurilor europene este literalmente dezastruos. Este mai mic decât în primul exercițiu financiar multianual de la intrarea României în UE (aderarea a fost în 2007 – n.r.)", a completat Orban.Sursa: realitatea.net