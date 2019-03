Viorica Dăncilă, semnal de alarmă: Ministerul Dezvoltării are nevoie de un titular!

Premierul Viorica Dăncilă a reiterat vineri că Ministerul Dezvoltării are nevoie de un ministru titular și i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis să renunțe la "jocurile politice" pe acest subiect."Ministerul Dezvoltării are nevoie în această perioadă în care asigurăm și Președinția rotativă de un ministru titular, un ministru dedicat, un ministru cu experiență. Tocmai de aceea am nominalizat-o pentru această funcție pe Olguța Vasilescu, un om cu experiență vastă în administrația locală, dar și în activitatea ministerială. Lia Olguța Vasilescu este ministrul care a gestionat cu succes două dintre cele mai complexe legi adoptate de actuala coaliție și mă refer la Legea salarizării unitare și Legea pensiilor. De aceea, argumentele folosite de președintele țării, pentru ceea ce în fapt este un blocaj la adresa Guvernului, sunt necredibile", a declarat Dăncilă, în deschiderea ședinței de Guvern, citată de Agerpres.Potrivit prim-ministrului, șeful statului a încercat în mod repetat să blocheze activitatea Guvernului."Am dat dovadă de toată deschiderea și de multă răbdare în raport cu atitudinea președintelui, care a răspuns doar prin atacuri și încercări repetate de a bloca activitatea Guvernului. Este regretabil că președintele țării vrea să împiedice investițiile la nivel local și nu-i pasă că pune în pericol implementarea unor proiecte vitale pentru cetățeni. Eu cred că acest lucru nu mai poate continua. Îi solicit domnului președinte să abandoneze jocurile politice. România este mai importantă, românii sunt mult mai importanți decât o campanie electorală sau jocurile politice", a afirmat Viorica Dăncilă.Ea a susținut că președintele întreține un conflict care nu ajută economia și nu aduce nimic bun în viața românilor."Cetățenii nu au nevoie nevoie de lupte politice, au nevoie de investiții și pentru acest lucru Guvernul României trebuie să fie lăsat să lucreze", a spus Dăncilă.Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dăncilă prin care a anunțat respingerea numirii Liei Olguța Vasilescu în funcția de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe motiv că nu are pregătirea necesară pentru acest domeniu.