Viorica Dăncilă: "Nu am intenția să demisionez. Este o informație falsă"

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu intenționează să demisioneze din funcție, infirmând în acest sens o informație care i-a fost prezentată la un post de televiziune.„Nu demisionez și nici nu am intenția să demisionez. Cum ați spus și dumneavoastră, este o informație falsă. Cineva care ar avea de gând să demisioneze nu ar avea un program încărcat și nu ar avea în program puncte din programul de guvernare sau întâlniri în perioada următoare cu impact pe plan extern. Deci, categoric nu, nu am de gând să demisionez, iar dacă aș fi avut un gând în acest sens, sigur aș fi ieșit în public și aș fi spus acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă într-o intervenție la Antena 3.Ea a răspuns astfel întrebată fiind dacă are în intenție să demisioneze din funcție sau și-a dat demisia, urmare a unei informații prezentate de moderatorul emisiunii ca fiind acreditată în acest sens.La rândul lui, președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut că informația potrivit căreia premierul Viorica Dăncilă ar urma să demisioneze este o manipulare disperată prin care se încearcă acoperirea multor adevăruri care încep să iasă la iveală.„O să fiu mai dur decât de obicei. Știam că sunt proști, acum arată că sunt și foarte disperați. E o manipulare disperată, nu mai au niciun fel de coerență în ceea ce emit. (...) Se încearcă acoperirea multor adevăruri care încep să iasă la iveală, în primul rând adevărul despre 10 august care, încet-încet, începe să iasă la iveală”, a declarat Dragnea la Antena 3, solicitat să comenteze o informație conform căreia premierul Dăncilă și-ar da demisia.