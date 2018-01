Viorica Dăncilă anunţă oficial că a renunţat la protecţia SPP

Viorica Dăncilă anunță oficial că a renunțat la protecția SPP

Ştire online publicată Miercuri, 31 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri, la începutul ședinței de Guvern, că a transmis SPP că renunță la protecție.„Precizez că am transmis Serviciului de Protecție și Pază încă de luni seară că nu vreau să beneficiez de protecție. Înțeleg că toți miniștrii au aceeași opțiune”, a declarat Dăncilă.Ea a subliniat că nu are o problemă cu ofițerii sau cu instituția.„Nu am nicio problemă cu ofițerii SPP și nici cu instituția, însă aceasta este decizia mea”, a afirmat Viorica Dăncilă.Informația privind decizia sa și a membrilor Guvernului de a renunța la serviciile SPP a apărut încă de marți, după ce liderul PSD Liviu Dragnea a spus luni seară, la Antena 3, că, instituțional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE și cu SPP, dar că șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern.„L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulțumit azi, a devenit același coleg deschis și glumeț. Poate tensiunea de acolo, poate influențele. N-avem de unde să știm acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulți colegi mi-au spus că șeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat și dumnealui poate să fie șeful partidului. Poate că i s-a spus și lui Grindeanu, lui Tudose, nu știu”, a declarat Dragnea.Sursa: news.ro