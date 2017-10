Viorel și Andrei Hrebenciuc și-au recunoscut faptele

Luni, 12 Octombrie 2015

Viorel și Andrei Hrebenciuc au recunoscut toate acuzațiile din dosarul retrocedărilor ilegale de păduri. Cei doi au mizat pe acceași strategie care să le aducă o reducere de pedeapsă. Surpriză însă, judecătorii care i-au audiat nu au vrut ca cei doi să aibă parte de o condamnare mai mică doar pentru că și-au recunoscut vinovăția.Cel dintâi care a mărturisit totul în fața magistraților a fost Viorel Hrebenciuc. În speranța că va primi o pedeapsă mai mică, fostul vicepreședinte al Camerei Deputaților a dat toate detaliile din culisele afacerii ilegale cu păduri, potrivit Realitatea.net.“Domnul Paltin mi-a spus că are dificultăți în punerea în executare a hotărârii judecătorești privind punerea în posesie. Reclama abuzuri ale Directiei Silvice din Bacău. Față de familia Strurdza am un respect deosebit.(...) La data menționată nu cunoșteam nimic despre tratativele dintre Dan Bengescu, Paltin Sturdza și Ioan Adam. (...) Domnul Bengescu mi-a solicitat ajutorul pentru a interveni pe lângă funcționarii din județul Bacău pentru a urgenta punerea în posesie. Mi- a propus să fiu parte în actul adițional care urma să se semneze. Am fost de acord. (...)Cred că e inutil să vă spun cât de mult regret că l-am implicat pe fiul meu în această problemă", a declarat Viorel Hrebenciuc.Și fiul său a încercat negocierea pedepsei, recurgând la aceeași strategie de recunoaștere a acuzațiilor."Recunosc faptele de care sunt acuzat și regret decizia de a-l sprijini pe tatăl meu. Regret că prin această decizie am produs atât suferință mamei și soției. Vreau să vă asigur că a fost un accident din viața mea. (...)Sunt lector universitar și am fost invitat la Standford University, unde am cunoscut laureați ai Premiului Nobel", a povestit Andrei Hrebenciuc.Pentru că este un caz complex judecătorii nu au fost de acord ca cei doi să fie judecați în procedură simplificată, ceea ce le-ar fi adus o pedeapsă mai mică cu o treime din cea prevăzută de lege. Cu toate astea, magistrații vor ține cont de sinceritatea lor. Audierile vor continua, în acest proces, peste o lună.În octombrie 2014, procurorii anticorupție au început urmărirea penală pentru cea mai mare restituire ilegală de pădure din România ultimilor 25 de ani. Paguba - 300 de milioane de euro. 43 de mii de hectare de pădure, ar fi ajuns ilegal la urmașii familiei Ghika, cu ajutorul actelor falsificate.