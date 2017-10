Viorel Cataramă, în cursa pentru şefia PNL. Ce proiecte are

1

CATARAMA LIBERTINUL

Viorel Catarama ,care se vrea sa fie Trumpul romanesc , lasa impresia ca ar putea sa opreasca declinul liberalilor , desi ne indoim ca va putea drege ceva . Prin declarata sa , Catarama demonstreaza ca a inteles ce inseamna doctrina liberala : capitalism , afaceri , libertatea daca se poate nelimitata a individului sub toate aspectele si un stat slab menit doar sa-i apere pe cei bogati , pe afaceristi , pe politicianisti , adica ceea ce se numeste " statul ciomag ". Daca incercam sa analizam care a fost si este contributia lui Catarama la politica liberala , judecand dupa rezultatele obtinute de PNL , putem deduce ca este egala cu zero .Putem spune ca a stat pasiv asteptand momentul in care in chip de mic Trump sau mic Napoleon sa apara ca salvator al libertinismului in Romania . Atentie la siretenia cu care isi expune intentiile . El zice ca " deocamdata " activitatea lui se desfasoara in PNL , de unde deducem ca daca va interveni ceva , adica daca nu va fi el presedinte , sau se va supara ca vacarul pe sat si va pleca in alt partid , ceea ce la noi este absolut normal . Declaratia ca sprijina legalizarea hosexualitatii si adoptia de copii de catre acestia , nu ne surprinde . Moralitatea acestui Catarama o depaseste pe cea a lui Tariceanu , cel putin in privinta relatiilor cu femeile . Cine vrea amanunte despre Catarama , sa caute pe internet si se va convinge ca acest Catarama ar fi mai bun ca patron de bordel politic si nu numai .