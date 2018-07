Viorel Cataramă, exclus din PNL

Biroul Executiv al PNL a decis, luni, excluderea din partid a lui Viorel Cataramă, prim-vicepreședinte al Filialei Sector 2. Decizia a venit ca urmare a propunerii inițiate de președintele partidului, Ludovic Orban, care a invocat atacurile făcute de Cataramă la adresa lui și a PNL.La rândul lui, Viorel Cataramă a declarat că decizia Biroului Executiv al partidului de excludere a sa a fost luată cu încălcarea prevederilor statutare.„Este o decizie care este luată cu încălcarea prevederilor statutare. Eu nu am fost convocat la această ședință, nu am știut de acest lucru. Nu este de competența Biroului Executiv să mă sancționeze. Sunt mai multe lucruri. În momentul în care voi afla, voi vedea cum voi acționa”, a spus Viorel Cataramă, citat de Agerpres.El a adăugat că nu a atacat prin declarațiile sale nici partidul și nici pe președintele PNL, Ludovic Orban.„Nu am atacat pe nimeni. Eu nu am făcut decât să scot în evidență anumite greșeli care s-au făcut și să propun soluții pentru îmbunătățirea activității”, a explicat Cataramă.