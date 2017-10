Viorel Cataramă, exclus din cursa pentru şefia PNL. George Muhscină intră în competiţie

Viorel Cataramă, exclus din cursa pentru șefia PNL. George Muhscină intră în competiție

Comisia de organizare a congresului PNL a invalidat candidatura lui Viorel Cataramă la șefia partidului deoarece moțiunea acestuia nu a primit spijinul a cel puțin zece organizații. Chiar și așa, după această decizie, el a anunțat că merge mai departe.Printre altele, Cataramă anunțase că își dorește să aibă succesul lui Donald Trump și că, dacă va fi ales, partidul va fi de acord cu căsătoriile homosexualilor. „Un singur vot mi-a lipsit, merg mai departe! Voi candida pentru o poziție cu responsabilități privind economia și mediul de afa-ceri. Susținerea primită pentru ideile liberale promovate de mine este copleșitoare. Îmi demonstrează că valori precum munca, inițiativa privată, responsabilitatea individuală, respectul pentru persoana umană sunt apreciate în Partidul Național Liberal și în rândul electoratului de dreapta ‎din România”, a spus Viorel Cataramă.Așadar, la Congresul ce va avea loc sâmbătă, se vor confrunta pentru șefia partidului doar Lu-dovic Orban și Cristian Bușoi. Drept urmare, Comisia de Organizare a Congresului PNL a stabilit, prin tragere la sorți, ordinea susținerii moțiunilor la lucrările Congresului, primul fiind Cristian Bușoi, urmat de Ludovic Orban, fiecare moțiune având alocate câte 60 de minute.Pe de altă parte, Organizația PNL de la Constanța a anunțat deja că îl va susține pe Ludovic Orban la șefia partidului. Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă a menționat că este foarte impresionat de moțiunea lui Ludo-vic Orban și că, dintre toate, l-a impresionat în mod deosebit capitolul privind comunicarea.La rândul lui, Orban a spus că îl apreciază în mod deosebit pe liderul PNL de la Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, pe care îl consideră un câștig pentru partid, și că și-ar dori ca, în cazul în care câștigă șefia PNL, acesta să facă parte din echipa sa.„Îmi doresc să fac parte dintr-o echipă condusă de Ludovic Orban, însă numai ca simplu membru în Biroul Politic Național. Nu vreau mai mult, am deja destule responsabilități și ca șef de filială și ca parlamentar. De altfel, fiind președinte de organizație nici nu am voie, potrivit statutului, să candidez pentru funcția de prim-vicepreședinte sau vicepreședinte”, a declarat Bogdan Huțucă.În altă ordine de idei, liberalii de la malul mării nu se mulțumesc cu puțin și vor să aibă pe cineva care să-i reprezinte și la nivel național. În consecință, liderul Organizației Municipale a PNL Constanța, George Muhscină, va candida pentru o funcție în Biroul Politic Național. Funcția vizată este cea de vicepreședinte regional, mai exact a Regiunii Sud-Est, care cuprinde județele Constanța, Galați, Tulcea, Buzău, Vrancea și Brăila.„George Muhscină va candida pentru funcția de vicepreședinte al regiunii Sud-Est la cererea filialei din Constanța. Fiind cea mai mare filială am considerat că este indicat să avem pe cineva care să ne reprezinte la nivel național, astfel că s-a decis ca George Muhscină să candideze pentru funcția respectivă”, a declarat secretarul general al PNL Constanța, deputatul Robert Boroianu.