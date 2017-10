Vin alegerile parlamentare. Primiţi cu corupţii?

Vin alegerile parlamentare. Primiți cu corupții?

Doar mâine nu-i poimâine și milogii se vor afișa la ușile dvs., lingându-vă clanțele în cel mai grotesc mod. Șleahta de infractori și oportuniști va căuta o nouă catapultă care să-i arunce la adăpostul imunității parlamentare, de unde să vă râdă în nas pentru încă patru ani. Și nu ei sunt de blamat, ci acei cerberi ai partidelor care de pe înaltele scaune tranzacționează fiecare funcție strict în interesul personal sau de grup. Bani, relații, favoruri, multe amantlâcuri și combinații, ce le permit să se mențină în sfere înalte ale politicii, cocoțați cu picioarele lor jegoase pe umerii societății. Sunt intangibili, fiindcă ei fac legi pentru ei, își votează bunăstarea și imunitatea în fața procurorilor, judecătorilor și a oamenilor, devenind mici zeci cu puteri nemărginite pe pământ.Cei patru ani în care au măcelărit bunul-simț și rațiunea s-au scurs rapid, parcă la fel de repede cum au fost scăpați Șova, Ponta, Vosganian și mulți alții ca ei din ghearele justiției, hăituiți de niște procurori neputincioși în fața frăției mafiote.De la mandat la mandat, Parlamentul se plasează tot mai periculos spre periferia încrederii și a onoarei, preferând să-și calce în picioare orice urmă de moralitate sau prestigiu de dragul tâlharilor ce îi trec pragul cu ecusoane de senatori și deputați la gât. Așezământ pentru corupți, violatori și alte tagme de infractori, Parlamentul este instituția cu cea mai mică rată de încredere - 11% (studiu INSCOP - septembrie 2015). Doar partidele politice stau mai rău (8% încredere), însă există o corelație directă între cele două entități, care sunt profund inter-dependente, ce parazitează toate măruntaiele societății românești.După cum spuneam, peste o lună, acum și-au luat vacanță că e prea cald, îi vom vedea pe acești indivizi, în frunte cu Dragnea, Blaga sau Gorghiu, cum ne vor povesti despre România demnă, unită, puternică sau curată.Tocmai ei, „matroanele” corupției și ale corupților, pulpana caldă a infractorilor. Ei ne vor vorbi despre cinste, onestitate și speranță. Deja îmi e silă.Probabil că vom avea o prezență și mai scăzută la urne. Și este de înțeles. Cu ce ne-am ales de fiecare dată când am fost la vot? Ce am creat prin votul nostru? Vă spun eu: o ceată de infractori intangibili și super-imuni, am girat personaje precum Eduard Martin sau Mădălin Voicu, ne-am trezit cu toți parveniții în straie de cocălari, recomandându-se cu titulatura de deputat sau senator. Câți oameni reprezentativi pentru Constanța, personalități ale vieții publice și academice, avem noi în Parlament? Vă dau lista actualilor parlamentari de Constanța și vă rog să alegeți și să-i nominalizați, chiar dacă o faceți doar în mintea dvs., pe cei care, într-adevăr vă fac cinste ca aleși în Parlamentul României: deputați: Amet Varol, Radu Babuș, Remus Cernea, Mircea-Titus Dobre, Gheorghe Dragomir, Andrei Răzvan Condurățeanu, Mihai Lupu, Mihai Tararache, Cristina Dumitrache, Victor Manea, Eduard Martin, Manuela Mitrea, Florin Gheorghe, Mădălin Voicu, Ibram Iusein; senatori: Gigi Chiru, Puiu Hașotti, Marian Vasiliev, Nicolae Moga și Mircea Banias.Cine, pe cine reprezintă, în realitate?