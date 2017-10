Vile, terenuri şi maşini luxoase, în praf de ţară. Care sunt cei mai bogaţi primari din mediul rural

Vile, terenuri și mașini luxoase, în praf de țară. Care sunt cei mai bogați primari din mediul rural

Primarul localității Grădina, Gabriela Iacobici, deține mai multe terenuri ce se întind pe aproximativ 190 de hectare. Familia Iacobici are un apartament de 90 de metri pătrați la Constanța, unul de 96 metri pătrați la Mihail Kogăl-niceanu, o casă la Cheia de 270 de metri pătrați și două spații comerciale, unul în localitatea Târgușor și unul în comuna Grădina.Iacobici are patru mașini: o Nubira din 1997, un Volkswagen din 2004, un Audi A6 din 2000 și un Nissan în sistem leasing din 2005. De asemenea, primarul deține șase trac-toare, o combină agricolă și aur și bijuterii în valoare de 30.000 de euro. Declarația de avere postată pe pagina primăriei datează din anul 2008.v v vPotrivit declarației de avere publicată în data de 14 iunie, primarul localității 23 August, Mugur Mitrana, deține terenuri în intravilan și agricole cu o suprafață totală de aproximativ 6.000 de metri pătrați în localitate și în satul Dulcești. Pedelistul are o casă de locuit în comuna 23 August, ce se întinde pe 194 metri pătrați, un Volkswagen fabricat în 2006 și un tractor din 1984. În octombrie 2010, Mitrana a înstrăinat un teren intravilan de pe urma căruia a primit suma de 120.000 euro. În plus, Mitrana are puși la bancă 340.000 de lei.v v vPrimarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, este copro-prietar pe trei terenuri agricole în lo-calitate, a căror suprafață totală atinge 30 de hectare. Frigioi deține un apartament de 47 de metri pătrați la Constanța, se deplasează cu un autoturism Mercedes, fabricat în 2008, are un Matiz din 2005 și multiple utilaje agricole. Menționăm că declarația de avere a primarului datează din ianuarie 2009, neexistând pe pagina de internet a primăriei o versiune mai recentă. În 2008, Frigioi a câștigat 28.000 lei din lucrarea terenului agricol.v v vPrimarul PSD din Cumpăna, Mariana Gâju, a moștenit și achiziționat, împreună cu soțul, mai multe terenuri și case de-a lungul timpului. Gâju are trei terenuri la Cumpăna, ce însumează 9.000 de metri pătrați. Primărița are două case de locuit la Cumpăna și două autotu- risme: o Skoda Octavia fabricată în 2004 și un Renault Kangoo din 2007. În anul 2009, Gâju a depozitat într-un cont bancar suma de 100.000 de lei. De asemenea, primarul din Cumpăna a făcut un credit la bancă, în 2007, în valoare de 17.340 lei.v v vPrimarul localității Lipnița, Florin Georgel Onescu, are peste 100 de hectare de teren în localitate. Onescu are o casă la Drăgănești, în județul Olt, de 300 de metri pătrați, două apartamente, unul la Călărași, de 70 de metri pătrați, iar celălalt la Constanța, de 42 de metri pătrați, și o casă la Ostrov. Primarul PSD a depus într-un cont suma de 21.000 de lei, deține acțiuni la două firme și a avut norocul de câștiga 1.500 de lei la loto.v v vPrimarul localității Mircea Vodă, Dumitru Dedu, deține mai multe terenuri în localitate și în Medgidia, care, însumate, ajung la aproximativ 10 hectare. Dedu are două spații comerciale la Mircea Vodă, o casă de locuit și un autoturism Volkswagen Touran fabricat în 2005. Pesedistul are depozite bancare în valoare totală de 50.000 de euro și 25.000 de lei.v v vPrimarul localității Ostrov, Nicolae Dragomir, are nouă hectare de teren agricol, forestier și intravilan. Dragomir are o casă de locuit la Ostrov, un apartament la Călărași, o casă la Măneciu, județul Prahova, moștenire a soției, și un spațiu comercial în satul Gârlița. Familia Dragomir are trei mașini: o Dacia 1400, un Opel fabricat în 2003 și un Nissan din 2009. De asemenea, primarul din partea PSD are șase tractoare și utilaje agricole, de pe urma cărora a câștigat, în 2009, 150.000 de lei, și două conturi bancare în care a depus treptat 100.000 de lei.v v vPrimarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, deține aproximativ 3.000 de metri pătrați de teren în Constanța, Poarta Albă și Murfatlar, situat atât în intravilan, cât și în extravilan. Delicoti are două apartamente și o casă în Poarta Albă și o locuință de aproape 400 de metri pătrați la Murfatlar. Doar valoarea impozitabilă pentru toate aceste clădiri este de 268.000 de lei. Primarul PDL are două autoturisme: un Mitsubishi din 2001 și un Nissan din 1990.v v vPrimarul din Seimeni, Lucian Blaj, are terenuri agricole în suprafață de aproximativ 20 de hectare, un apartament la Constanța, două case de locuit și un spațiu comercial la Dunărea și un autoturism Renault din 1999. Liberalul are două depozite bancare, unul de 12.000 euro, iar cel de-al doilea de 250.000 de lei. În 2010, Blaj a câștigat 200.000 numai din agricultură și creșterea animalelor.