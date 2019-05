Apel semnat de 21 de șefi de stat din Europa

„Viitorul nostru comun european se află pe buletinul de vot“

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au anunțat, ieri, cu ocazia Zilei Europei, că 21 de șefi de sat din Uniunea Europeană au semnat un apel pentru Europa înaintea alegerilor europarlamentare.







„Alegerile din 2019 au o importanță deosebită: dumneavoastră, cetățenii europeni, sunteți cei care decideți calea pe care Uniunea Europeană o va urma. De aceea, noi, șefii de stat din Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Finlanda, îi chemăm pe toți cetățenii europeni cu drept de vot să participe la alegerile pentru Parlamentul European la sfârșitul lunii mai 2019. Vrem o Europă puternică și integrată. Avem nevoie, așadar, de o Uniune Europeană puternică, o Uniune care are instituții comune, o Uniune care își revizuiește constant activitatea cu un ochi critic și care este capabilă să se reformeze, o Uniune a cărui fundament sunt cetățenii săi și statele sale membre. Această Europă are nevoie de o dezbatere politică dinamică cu privire la cea mai bună cale spre viitor, având la bază Declarația de la Roma din 25 martie 2017. Europa este capabilă să gestioneze o gamă largă de opinii și idei. Dar, cu siguranță, nu trebuie să ne întoarcem la o Europă în care țările nu mai sunt parteneri egali, ci adversari. Europa noastră unită are nevoie de un vot puternic al popoarelor. De aceea, vă invităm să vă exercitați dreptul de vot. Viitorul nostru comun european se află pe buletinul de vot“, se arată în documentul semnat de cei 21 de șefi de stat din UE.







Aceștia subliniază că pacea și libertatea, prosperitatea și bunăstarea nu trebuie considerate ca fiind garantate și că este nevoie ca toți europenii să se implice în mod activ în promovarea ideii mărețe a unei Europe pașnice și integrate.

Totodată, printre altele, cei 21 de șefi de stat precizează că membrii aleși ai Parlamentului European, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, decid ce reguli ar trebui să se aplice în Europa și cum ar trebui să fie cheltuit bugetul Europei.

„Pentru mulți cetățeni din Europa, în special din tânăra generație, cetățenia europeană a devenit a doua lor natură. Nu este o contradicție pentru ei să-și iubească satul, orașul, regiunea sau națiunea și să fie devotați proiectului european. Europa noastră este capabilă să facă față provocărilor împreună. În aceste luni, mai mult decât oricând în trecut, Uniunea Europeana se confruntă cu provocări profunde“, se arată în document.