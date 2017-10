VIDEO. Preoţi, agenţi electorali pentru Victor Ponta!

VIDEO. Preoți, agenți electorali pentru Victor Ponta!

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primari, consilieri, directori de deconcentrate sau directori de școli, toți au fost puși pe lista neagră de PSD. Cel puțin asta s-a întâmplat la Satu Mare, unde, supărat că a pierdut alegerile în județ, președintele organizației și vicepreședinte al CJ, Mircea Govor, a convocat, pe 4 noiembrie, o ședință de criză în care i-a amenințat pe aceștia cu demiterea și tăierea fondurilor, dacă în turul II Victor Ponta nu va câștiga alegerile. În înregistrarea audio obținută de gândul.info, Mircea Govor le transmite, pe un ton ridicat, colegilor că nu se pot „pișa pe șefi”.Pe lângă șefii de deconcentrate și directorii de școală, președintele PSD Satu Mare susține că a vorbit cu „preasfințitul” și că preoții se vor implica în campania electorală de partea lui Victor Ponta. În caz contrar, pot să-și ia adio de la fonduri, iar „preotesele” vor fi date afară. În înregistrarea obținută de gândul, Govor își asigură colegii că a vorbit cu „presfințitul” care a fost „de partea noastră total”, și prezintă cum vor acționa preoții în ziua alegerilor.„Am vorbit cu preasfințitul, am vorbit cu toți popii. Exact cum vorbesc cu voi, așa am vorbit și cu ei și am spus la popi în felul următor: băi, oameni buni, s-o terminat. (neinteligibil) Dacă nu vreți să fiți de partea noastră, s-aduceți să votați cu domnul Victor Ponta, eu nu vă mai cunosc. La mine la ușa nu mai veniți. Le-am spus verde în ochi. S-a terminat. Fraților, NU, la revedere, și i-am spus la preasfințit, a spus presfințitul trimiți în fiecare localitate, în fiecare biserică un om, ăla să trimită SMS și-n localitatea la care n-o spus să votezi cu Ponta să nu-l văd. Dar nu se mai poate. Nu se mai poate. Deci preasfințitul o fost de partea noastră total. E un om extraordinar. (...) Și încă ceva, la toți popii dacă pierdem toate preotesele le dau afară din tot, la revedere. Le-am și spus. Toți au venit la mine să le pun preoteasa. S-a terminat. S-a pierdut, pleacă acasă. Meargă la mama dracului, nu mă interesează. Deci s-o terminat. Deci de-acum înainte intru până mă duc la…. Păi da ce suntem noi, mă, casă de binefacere, suntem proști? Nu mai suntem proști, am fost destul”, spune șeful PSD Satu Mare.Ca să verifice că preoții au înțeles mesajul ultimativ, Govor spune că în duminica votului „câte un om de al nostru” trebuie să fie în fiecare biserică și să raportez prin SMS dacă preoții le-au spus sau nu oamenilor cum să voteze.sursa: gândul.info