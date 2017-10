VIDEO. PP-DD Constanţa sare în ajutorul amărâţilor din Eforie, evacuaţi din barăci

VIDEO. PP-DD Constanța sare în ajutorul amărâților din Eforie, evacuați din barăci

„Am auzit de oamenii aceștia și când am văzut cât de frig este afară, nu am putut rămâne impasibil, cu atât mai mult cu cât, din cele 100 de persoane evacuate, 60 sunt copii. Împreună cu colegii mei de partid, am luat hotărârea să le ducem mâncare și haine. Chiar dacă sunt romi, sunt totuși oameni. Mai mult, copiii aceia chiar nu au nicio vină, sunt niște copii care nu ei au cerut să vină pe lume. Nu îi putem lăsa așa, să moară de frig și de foame. Este inuman. Vezi un câine în ploaie și îți este milă de el, dar de niște oameni. Am fost ieri să le ducem mâncare și haine și o să ne mai ducem și zilele următoare”, a declarat Gheorghe Slabu.Situația cu care se confruntă cei peste 100 de romi, al căror cartier a fost demolat vineri dimineață de buldozerele primăriei Eforie, a ajuns deja în atenția Amnesty Internațional și a agențiilor de presă străine. Cartierul romilor a fost făcut una cu pământul în urma unei dispoziții emise de primarul Ovidiu Brăiloiu, care invocă lipsa autorizațiilor de construcție pentru cele 22 de case și barăci.Acțiunea a avut loc deși peste 90% dintre locatari au buletine de identitate cu adresa în cartier și deși Partida Romilor ceruse primăriei, amânarea demo-lării până în primăvara lui 2014.