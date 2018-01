VIDEO. Liviu Dragnea, declaraţii după demisia lui Tudose

VIDEO. Liviu Dragnea, declarații după demisia lui Tudose

Ştire online publicată Luni, 15 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful PSD, Liviu Dragnea, joacă tare. Mihai Tudose și-a dat demisia, iar acum unii dintre 'trădători' vor avea mari probleme. Dragnea i-a ironizat pe aceștia și i-a avertizat. Nu vor mai avea loc în noul Guvern, scrie stiripesurse.ro"Cu Gabriel Petrea am o nelămurire. Veneam la sediu și a venit la mine să îmi spună că postarea nu e împotriva mea. Pot să lucrez cu oameni care m-au criticat. E normal. O să îi stimulăm acum. S-au apucat de scris și e foarte bine. Au fost făcute publice acele scrisori și aici a fost problema. Cine vrea să mai aibă tensiuni în partid, nu o să le mai aibă.Nu va fi nicio listă scurtă. Cine are propuneri și idei de miniștri, pe masă și discutăm. E aceeași relația mea cu Niculae Bădălău. Am și glumit. Cu Adrian Țuțuianu nu am stat la aceeași masă. Eu nu am vorbit cu Adrian Năstase să văd dacă Bădălău s-a văzut și a vorbit cu domnul Năstase. Nu discutăm de sancțiuni acum", a spus Dragnea.