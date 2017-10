Victoria Nuland: „Statul de drept în România trebuie întârit“

Ştire online publicată Luni, 13 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Subsecretarul de stat american Victoria Nuland, aflată în vizită la București, a declarat, sâmbătă, că statul de drept în România trebuie întărit. „SUA au un interes în ceea ce privește statul de drept, transparența Justiției în România. (...) Vom fi întotdeauna deschiși. SUA vor fi întotdeauna interesate de reforma și continuarea traiectoriei României. Statul de drept în România trebuie întărit, fiindcă el garantează o Românie prosperă”, a spus Nuland, la sediul MAE român, după întrevederea cu ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlățean.„Fiindcă aminteam de Parteneriatul strategic robust dintre România și SUA, datorită acestui parteneriat care reprezintă fundația relației noastre, am discutat și trebuie să discutăm chiar și subiecte sensibile atunci era cazul. Și ne-am ascultat pozițiile reciproce și am vorbit despre întărirea statului de drept și a democrației României. Este, în primul rând, în interesul nostru și am exprimat anga-jamentul ferm al Guvernului României în acest sens, care este foarte clar”, a punctat Corlățean, după întâlnirea cu subsecretarul de stat american Victoria Nuland care a avut loc la sediul MAE.