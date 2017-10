Victor Socaciu va fi numit consul general al României la Montreal

1

Socaciu = genocid

Citat Ion Cohalm: Premiul l-a primit pentru ca a executat intocmai si la timp ordinele superiorilor: a omorat o multime de revolutionari in madatul sau si i-a omorat cu placere, pentru ca revolutionarii adevarati l-au contestat de la inceput, stiind ca el este un impostor. Prin suspendarea indemnizatiilor pentru revolutionari de catre guvernul Boc si mentinerea suspendarii lor de catre guvernul Ponta, o multime de revolutionari au fost impinsi in cea mai lucie saracie, fiind executati de ctre banci pentru imprumuturile angajate pe seama indemnizatiilor de cunostinta primite anterior. Astfel, mii de oameni nu au mai reusit sa-si ingrijeasca sanatatea, peste o mie dintre ei pierzndu-si casele, cateva sute (peste 800) au murit in mizerie, pierzand posibilitatea de a-si mai asigura medicamentatia si conditiile de trai, dintre care aproape 30 s-au sinucis. Ultima sinucidere a avut loc in urma cu o saptamana la Buzau. Socaciu e un chiler care isi paraseste postul lasand in urma lui o multime de morti. Aceasta stare de fapt trebuie sa fie facuta cunoscuta in diaspora romaneasca din Canada si Statele Unite ale Americii, in asa fel ca romanii de acolo sa-l respinga, sa-l desconspire in presa locala de limba engleza si franceza, in asa fel incat sa determine reactia autoritatilor canadiene, care nu poate fi decat aceea de a cere oficial statului roman sa-l retraga din post. Va fi o mare rusine pentru Romania, dar numai astfel va afla lumea cum se comporta securistii si comunistii cu cei care au realizat Revolutia Romana din Decembrie 1989, la ce genocid perfid s-au dedat impotriva celor care au facut posibila intrarea Romaniei in lumea civilizata, in NATO si UE. Socaciu este un asasin care in Canada nu ar fi altceva decat reprezentantul unei mafii comunisto-securiste criminale, razbunatoare si inumane. Difuzati mesajul catre toti romanii pe care ii cunoasteti in Canada si Statele Unite ale Americii. Socaciu trebuie impiedicat sa plece la postul caldut de peste ocean, unde incearca sa fie protejat prin distanta enorma dintre el si victimele pe care le-a facut in Romania. Socaciu trebuie sa fie judecat si condamnat de un tribunal international, odata cu toata clica comunisto-securista a politicienilor, oligarhiei criminale din Romania.