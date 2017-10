Victor Ponta: „Suntem dispuşi să ne aşezăm la masă cu liderii PNL care doresc refacerea USL“

1

alegeri de rahat

toti sunteti niste oameni de nimic (psd) -prosti or fi sa accepte PNL asa ceva- cei care au migrat de la un partid la altul sunt niste ratati si incapabili vor numai sa roada ciolanul- psd daca era singur si nu facea coalitie cu cele 2 partide o luau in bot cum de fapt si merita -au promis multe si n-au facut nimic, (ba au facut ravagii si distrus tara ) ti se face lehamite cand ii vezi la tv cu cata nerusinare mint in fata si poporul prost ii crede