Victor Ponta și Dan Șova au fost achitați în primă instanță în dosarul Turceni-Rovinari

Ştire online publicată Joi, 10 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Ponta a fost achitat, joi, în dosarul Turceni-Rovinari. De aceeași decizie a beneficiat și Dan Șova, potrivit Realitatea TV. Sentința nu este definitivă. Judecătorii au amânat pronunțarea verdictului de 5 ori. Procurorii au cerut pedepse cu executare atat pentru Victor Ponta cât și pentru Dan Șova. Fostul premier este acuzat de spălare de bani, fals în acte și complicitate la evaziune fiscală.Victor Ponta și Dan Șova răsuflă ușurați pentru moment. Amândoi au fost achitați în primă instanță în dosarul Turceni-Rovinari.În același dosar au fost achitați și Laurențiu Ciurel, director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER) la data faptelor, și Laurențiu Graure, la data faptelor director economic al CET, aceștia fiind acuzați de abuz în serviciu.Un alt inculpat, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (CET), a fost condamnat la 4 ani de închisoare.Pe 26 aprilie, Înalta Curte a amânat pentru 10 mai sentința în Dosarul Turceni-Rovinari, caz în care fostul premier Victor Ponta și fostul senator PSD Dan Șova sunt judecați pentru fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanță. A fost cea de-a cincea amânare.Pe 27 februarie, procurorul DNA a cerut condamnări cu executare în cazul fostului premier Victor Ponta și al fostului senator PSD Dan Șova.Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați "Șova și Asociații" la data faptelor, pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală și spălare de bani.Procurorii îl acuză pe Victor Ponta că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul său de avocat, a obținut de la Societatea Civilă de Avocați "Șova și Asociații" 181.439,98 de lei, pentru activități care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate.Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală și spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Dan Șova, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați "Șova și Asociații" la data faptelor, pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală și spălare de bani.