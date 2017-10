Victor Ponta se înscrie în alt partid

Ştire online publicată Joi, 06 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Ponta a anunțat pe Facebook că activează ca independent și că se va înscrie în alt partid, din septembrie.Fostul premier a răspuns unui comentariu în care era întrebat dacă are de gând să-și facă un nou partid și a spus că din septembrie va face politică într-un partid nou, „sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament”.„Nu am fost niciodată în alt partid cu excepția PSD/după 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent, dar cu siguranță din septembrie voi face politică într-un partid nou (sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament)!”, a răspuns Victor Ponta unui comentariu în care era întrebat „când își va face un nou partid pentru a atrage oameni de valoare”.Fostul premier nu a oferit detalii despre partidul în care s-ar putea înscrie, însă o variantă ar fi Pro România, înființat recent de fostul copreședinte ALDE Daniel Constantin cu sprijinul lui Victor Ponta.