Victor Ponta rămâne deputat independent. "Nu voi contesta decizia de excludere din partid"

Fostul premier Victor Ponta, deputat de Gorj, a declarat, ieri, că nu va contesta decizia de excludere din PSD, el punctând că partidul „a luat-o într-o direcție greșită și că se vinde PSD pentru interesul unei persoane sau al unui grup restrâns care nu are legătură cu social-democrația”.El a mai spus că, oficial, nu a primit nicio hârtie de excludere a sa din PSD.„Nu voi contesta decizia de excludere. Cât timp domnul Dragnea este președintele PSD, mi-e greu să spun că pot să fac ceva bun. Am vrut să fac ceva bun și nu s-a putut. Categoric n-o să mă vedeți activând în vreun alt partid politic care există deja, doar nu o să mă vedeți la PNL sau la cine știe ce alt partid. Dacă voi face politică în continuare - și cred că voi face, deocamdată voi fi deputat independent - și dacă va fi un proiect nou, sunt convins că am învățat din anii petrecuți în PSD și o să am grijă să despart oamenii buni de oamenii care nu merită. Un proiect nou în afara PSD. N-o să mă vedeți vorbind de rău vreodată vreun coleg din PSD. Eu cred și am spus-o și foarte mulți alții o spun, dar nu au curaj să o spună public, că PSD a luat-o într-o direcție greșită și că se vinde PSD pentru interesul unei persoane sau al unui grup restrâns care nu are legătură nici cu social-democrația și că, rând pe rând, am fost folosiți toți”, a spus Victor Ponta.