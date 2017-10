Victor Ponta: PSD a fost confiscat de Cartelul de la TelDrum

Luni, 23 Octombrie 2017.

Deputatul Victor Ponta afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că, în prezent, PSD a fost confiscat de Cartelul de la TelDrum, iar nota de plată o să vină cu siguranță tocmai din partea milioanelor de oameni cinstiți și de bună-credință care au votat PSD și acum își văd votul batjocorit fără rușine.„Ca om care am făcut politică doar în PSD (de unde am fost dat afară de PD-istul Dragnea) nu pot decât să regret profund ceea ce se întâmplă azi cu cei care mi-au fost colegi și prieteni timp de 15 ani. O să mă consider mereu mândru și recunoscător pentru toate momentele trăite împreună, acum însă PSD a fost confiscat de Cartelul de la Teldrum și nota de plată o să vină, cu siguranță, tocmai din partea acelor milioane de oameni cinstiți și de bună-credință care au votat PSD chiar și în 2016 și acum își văd votul batjocorit fără rușine!”, a precizat Ponta.Acesta a susținut, pe fondul scorului slab obținut atât de PSD Cehia la alegerile de sâmbătă, cât și ale altor Partide Social-Democrate din Europa care au pierdut guvernarea după rezultatele votului populației, că, și în cazul social-democraților români, s-ar putea întâmpla același lucru.