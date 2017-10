Victor Ponta nu renunţă la funcţia de premier

Victor Ponta nu renunță la funcția de premier

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că își exprimă dorința de dialog cu noul președinte ales, Klaus Iohannis, menționând că nu va demisiona din funcția de premier și că vrea să continue actul de guvernare cu partenerii actuali, plus PLR.„Îl felicit pe domnul Iohannis, este un președinte legitim și sunt convins că va face tot ce ține de domnia sa pentru a face bine României.Îmi exprim dorința de dialog cu noul președinte legitim al României.România are nevoie de stabilitate și predictibilitate. Așa cum noi respectăm votul dat duminică, românii au votat în 2012 pentru o coaliție de guvernare și un Guvern. Atâta timp cât am sprijinul coaliției, sunt hotărât să rămân în funcția de prim-ministru”, a declarat Victor Ponta.