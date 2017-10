"Victor Ponta îşi ia îndrăzneala să mă facă mincinos, lucru pe care nu i-l permit"

"Victor Ponta își ia îndrăzneala să mă facă mincinos, lucru pe care nu i-l permit"

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a reactionat pe un ton mai moderat la acuzatiile de minciuna lansate cu putin timp in urma de Victor Ponta, afirmand ca nu mai are incredere in colegul sau de alianta dar liberalii nu vor iesi de la guvernare.Crin Antonescu a recunoscut autenticitatea inregistrarilor audio difuzate de presa, afirmand insa ca nu stie cum au ajuns acestea la mass-media."Ce am spus eu e adevarat. Dl Ponta isi ia indrazneala azi sa ma faca mincinos, lucru pe care nu i-l permit, nu i-l permit nici domniei sale, cum nu i l-am permis nici lui Traian Basescu, nu pot permite nimanui. Am spus totdeauna adevarul, chiar daca nu as fi dorit sa-l spun public si nu l-am spus public", a reactionat Crin Antonescu, intr-o reactie care a avut insa un ton mai moderat decat acuzatiile lansate de Victor Ponta, care nu a ezitat sa spuna ca liderul PNL si-a "mintit" colegii.Presedintele PNL a recunoscut ca USL se afla intr-un moment foarte dificil, dar a subliniat ca liberalii nu renunta la guvernare: "Va fi foarte greu sa mergem mai departe, dar nu ne dam batuti. Nu pot sa rup o alianta, sa daram un proiect pentru ca nu mai am incredere intr-un om", a spus el, referindu-se la Victor Ponta."Sigur ca USL se afla intr-o situatie grea, acest atac lipsit de bunacuviinta si onestitate ne pune intr-o situatie dificila. Facem toate eforturile ca increderea oamenilor care ne-au votat sa nu fie inselata", a intarit el, scrie hotnews.ro.