Victor Ponta, interimar la Cultură

Ştire online publicată Vineri, 10 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele, Traian Băsescu, a semnat, azi, decretul prin care premierul, Victor Ponta, este desemnat ministru interimar al Culturii și viceprim-ministru, informează Administrația Prezidențială."Aștept de trei luni un înlocuitor pentru ministrul Culturii, constat că Guvernul nu face nici măcar gestul minimal nu de a nominaliza un ministru al Culturii, ci de a desemna ministru interimar la Cultură dintre membrii Guvernului, lucru pe care putea să-l facă foarte ușor premierul. Am semnat decretul de revocare a domnului Kelemen Hunor. Cred că niciodată nu am avut atâta răbdare cu Guvernul câtă am avut în cazul lui Hunor, dar se pare că s-a întrecut măsura", declara, ieri, Traian Băsescu, la Palatul Cotroceni.