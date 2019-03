Victor Ponta: „În 2016, am crezut că am oprit lucrurile rele“

Președintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, ieri, că deși a văzut prin propria experiență că procurorii DNA pot să facă și „multe prostii“, nu a schimbat nicio lege pentru el.







„Am înțeles că de doi ani și jumătate tot trebuie să modificăm legile Justiției. Să nu mă bănuiți că m-am îndrăgostit, mai nou, de procurorii DNA. Am văzut și eu, și familia mea că pot să facă și multe prostii, dar nu am schimbat nicio lege pentru mine, ba chiar m-am dus la proces de fiecare dată; probabil că vă aduceți aminte, la un moment dat am mers în cârje la DNA, pentru că am vrut să se termine cât mai repede; eu am considerat că sunt nevinovat și că, dacă ajung în fața unor judecători, o să se vadă că sunt nevinovat. S-a întâmplat lucrul ăsta, cam târziu, e adevărat, dar s-a întâmplat. De doi ani și trei luni tot vorbim de cum amânăm procesele. Da' lasă-le încolo de procese, hai să facem altceva!“, a spus Victor Ponta, citat de Agerpres, la o întâlnire cu membrii de partid și simpatizanții din București.







El a adăugat că în 2016 și-a propus să se retragă din prima linie, să nu mai ocupe funcții politice.







„În 2016, chiar am crezut că lucrurile bune o să continue și că am oprit lucrurile rele. Din 2017 încoace, la început mai cu jenă, apoi mai pe față, am ajuns într-o vreme în care totul mergea mai prost în fiecare zi. Am crezut că se fac spitale regionale, nu s-a făcut niciun spital, am crezut că șoselele alea pentru care pe bună dreptate ne critică pe oamenii obișnuiți pe noi, oamenii politici, chiar se continuă, se semnează, nu s-a mai făcut nimic. Am crezut în ce am spus eu în campanie, ce am zis noi: din 2017 facem reformă la Tarom și o să fie pe profit, o să avem o companie puternică. Astăzi, în Parlament am votat o comisie de anchetă să vedem cine a distrus Tarom în ultimii ani. Știm cine a făcut dezastrul, că nu au fost în ultima perioadă turci, tătari și alți năvălitori“, a mai spus Ponta.