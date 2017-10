Victor Ponta: "Eu susţin Guvernul, PSD, nu-l susţin pe Liviu Dragnea"

Victor Ponta: "Eu susțin Guvernul, PSD, nu-l susțin pe Liviu Dragnea"

„Nu, nu am mai vorbit cu Liviu Dragnea și nu cred că mai vorbim. A zis domnul Dragnea că nu mai vorbim și eu nu înțeleg de ce continuă atacul ăsta contra mea domnul Dragnea, de ce este așa supărat. De fapt, noi ne-am înțeles și anume: eu susțin Guvernul, susțin PSD, nu-l susțin pe domnul Dragnea. Asta e viața”, a spus Victor Ponta.El a mai menționat că nu este de acord cu anumite lucruri ale lui Liviu Dragnea, adăugând că acesta are un stil de conducere monarhică.„Deci, eu susțin Guvernul și, repet, chestia asta era pe vremea lui Ceaușescu: dacă îl criticai pe Ceaușescu, criticai România sau partidul. Nu sunt de acord cu anumite lucruri ale domnului Dragnea, dar sunt de acord cu Guvernul și cu PSD. Nu regret că Liviu Dragnea este președintele PSD, doar că nu sunt de acord cu stilul dânsului de conducere monarhică. Atât”, a afirmat Ponta.Fostul premier a subliniat că nu i-a cerut nicio funcție lui Liviu Dragnea. El a spus că nu va avea nicio funcție de conducere în PSD sau în altă formațiune până când nu are o decizie în privința dosarului său.„Nu voi avea nicio funcție de conducere nici în PSD, nici într-o altă formațiune politică până la momentul în care am o decizie, eu sunt convins corectă, în ceea ce privește dosarul meu pentru că de aceea am plecat în 2015. Nu poți să fii președinte de partid și să te duci o dată pe lună la Înalta Curte”, a susținut Victor Ponta.