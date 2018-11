Victor Ponta, după patru ani de mandat a lui Iohannis: Nu l-aş fi lăsat pe Dragnea să fie preşedintele Camerei Deputaţilor

Victor Ponta, după patru ani de mandat a lui Iohannis: Nu l-aș fi lăsat pe Dragnea să fie președintele Camerei Deputaților

Fostul premier Victor Ponta spune că "Romania este in 2018 intr-o situatie economica, sociala si politica mult mai rea decat in 2014 , pe un drum gresit din punct de vedere democratic si al dezvoltarii"."In urma cu exact 4 ani l-am sunat pe Dl. Iohannis, l-am felicitat si i-am urat sincer sa aiba succes in toate proiectele pe care le avea pentru Romania. Asa am considerat ca trebuie sa ne comportam intr-o tara democratica / cred si acum ca am procedat corect.Le multumesc inca o data celor peste 5 milioane de romani care au avut incredere in mine si m-au votat/ iar fata de cei care nu m-au sprijinit atunci ci au fost alaturi de Dl Iohannis nu am absolut niciun resentiment - dimpotriva, am incercat in acesti ani sa inteleg cu ce am gresit si de ce i-am facut sa voteze impotriva mea ( si in multe puncte am reusit sa vad ce nu eram in stare sa vad atunci)!'', scrie romaniatv.net