Victor Ponta, despre modificările Codului penal: „Au ca scop salvarea lui Dragnea şi a grupului lui de interese”

Victor Ponta, despre modificările Codului penal: „Au ca scop salvarea lui Dragnea și a grupului lui de interese”

Deputatul Victor Ponta spune că modificările Codului penal nu au fost votate miercuri de parlamentarii Pro România, precizând că acestea au ca scop salvarea lui Liviu Dragnea și a grupului lui de interese.







"Nici eu, nici deputații Pro România nu am votat modificările Codului Penal/ acestea au ca scop salvarea lui Dragnea și a grupului lui de interese cu prețul afectării grave a mecanismelor democratice din România/ eu cred că (mai devreme sau mai târziu) Dragnea nu o să scape de Justiție - dar prețul pe care îl plătește societatea românească este extrem de mare!", a scris Ponta, pe Facebook.







El a precizat că nu a putut să voteze miercuri. "Am fost în imposibilitate fizică să votez azi deoarece am avut programul oficial aprobat de conducerea Camerei Deputaților care preciza foarte clar că sesiunea de vot final va fi joi, 5 iulie (motiv pentru care mi-am luat bilet de avion și mă întorc în țară în această seară) - azi dimineață Liviu Dragnea a decis total neprocedural schimbarea zilei de vot pentru motivul dubios că în acest fel îi șantajează pe Gabriel Vlase, Mihai Tudose și alți deputați PSD care nu doreau să voteze Codul Penal (amenințarea a fost că nu îl mai votează pe Vlase ca director la SIE)/ astfel în urma unui șantaj mafiot deja obișnuit pentru 'stilul Dragnea' am fost împiedicat și eu și alții să votăm", a spus Ponta.







Fostul premier a mai arătat că modificările făcute la Codul penal nu au avut ca scop îndreptarea unor nedreptăți și împiedicarea lor pe viitor, ci doar "să îl protejeze pe Liviu Dragnea și pe unii dintre 'baronii' din politică, afaceri sau media care l-au sprijinit pe el în ultima perioadă".







"Când am considerat că Dragnea este nevinovat în Dosarul 'Referendumului' am mers chiar în fața judecătorilor și am spus acest lucru sub jurământ/ când procurorii lui Kovesi au interpretat abuziv și aberant infracțiunea de 'abuz în serviciu' am spus public asta/ conceptul de 'foloase nepatrimoniale constând în simpatie politică' inventat de unii din DNA este profund antidemocratic și stupid (...)/ însă definiția dată azi este total anormală și va proteja în practică mari abuzuri din partea celor aflați în funcții executive", a mai scris Ponta.







Sursă: Agerpres