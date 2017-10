Victor Ponta dă liber la restructurări de la guvern până la companiile de stat

Guvernul reduce numărul de consilieri de la fiecare ministru și secretar de stat și șefi de agenție cu grad de secretar de stat. Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, la deschiderea ședinței Executivului:„E un semnal pe care, după aceea, până în luna martie, fiecare dintre dumneavoastră, dintre miniștri, după aprobarea bugetului, trebuie să-l continuați. Și anume: reducerea - eu am propus la jumătate, pentru că sunt o fire optimistă - a tuturor funcțiilor de conducere din aparatul central - directori generali, directori, șefi de servicii, la jumătate. O să vedeți că funcționează ministerele și cu jumătate din funcțiile de conducere. Reducerea în continuare, acolo unde este cazul, a aparatului central, care nu este absolut necesar și vine imediat ce o să discutăm soluția corectă și cu FMI-ul și, sigur, și cu Ministerul de Finanțe, capacitatea de a plăti la un moment dat mai bine pe cei care au performanțe, însă asta ține de o idee de restructurare a ceea ce înseamnă aparatul central. După aceea, pe măsură ce mergem, avansăm și cu regionalizarea, cred că același lucru trebuie să facem în primul rând în structurile deconcentrate, unde nimeni nu mai știe acum câți oameni, câte mii de oameni avem în tot felul de structuri deconcentrate, în companii - și acolo domnul Vosganian, domnul Niță, domnul Fenechiu, cei care aveți companii mari, cu sute și mii de oameni în plus prin birouri - nu vorbesc de săracul CFR-ist care stă în frig sau cel care repară drumurile, vorbesc de cei de prin birouri - deci, dacă reușim să facem în acest an o adevărată restructurare, dar nu o restructurare cu toporul, 25% și la ăla care are coada mai lungă și la cel care are o coadă mai scurtă, ci o restructurare care să aibă un sens și care să explicăm de ce într-un loc am redus cu cinci, într-un loc am redus cu 500.Sunt obiective pe care le putem face în prima parte a anului, cât încă oamenii au încredere, cât oamenii au răbdare și cât timp explicăm foarte bine.”