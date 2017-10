Victor Ponta: Clasa pregătitoare, la grădiniţă, nu în şcoli

Victor Ponta: Clasa pregătitoare, la grădiniță, nu în școli

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta participă la deschiderea noului an școlar, la Târgu Jiu. Șeful Guvernului se află acum la Colegiul "Spiru Haret", unde are loc festivitatea."Este o placere și o onoare să fiu aici, și vreau să le urez succes în primul rând tuturor elevilor incapând deja cu clasa pregatitoare, clasa pe care o vad necesara și utila în cadrul grădiniței și nu în cadrul școlii. Cred că ne-am grăbit puțin și cred că am dat cam mult bătăi de cap părinților. Cei mici trebuie să rămână încă un an acolo unde au început grădinița, după care atunci când vin la școală în clasa întâi să fie cât mai bine pregătiți pentru școală", a declarat Ponta, de la Târgu Jiu.