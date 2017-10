Victor Ponta către Vasile Blaga: "Acum vă mai place, băieţi?"

2

TORNA , TORNA FRATRE

In politichia romaneasca are loc un fenomen foarte interesant , care , credem noi , nu are loc decat in Romania . Furam impreuna , da cand e vorba de rasoundere incercam sa scapam rutnandu- printr-o turnatorie pe care n-o vedem nici la condamnatii de drept comun . Se dovedeste inca o data , ceea ce afdirma economistul si politicianul din perioada interbelica , Manoilescu : acesti oameni nu au caracter , si pe deasupra mai sunt si lasi . Aceasta turnatorie ne convine . Acttiunea de deratizare se desfasoara ceva mai rapid . Dar , pentru clasa asa zis politica , vor fi si alte urmari in vikitor . Urmasii celor in cauza , turnatii si turnatorii se vor dedica vendetei politice si vor urma exemplul celor de astazi , a imbatranitilor in rele . Exista si varianta ca urmasii celor de azi vor trage niste invataminte si vor gasi metode perfectionate de coruptie . Orice este posibil atata timp cat Statul ramane vaca de muls a profitorilor de toate categoriile .