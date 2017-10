Victor Ponta, audiat la DNA

Premierul Victor Ponta s-a prezentat, astăzi, la DNA pentru a fi audiat de către procurori în dosarul în care este acuzat fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor. Ponta a venit în cârje la DNA și a refuzat să facă declarații la intrare jurnaliștilor care l-au asaltat."Nu am mai întâlnit să vreau să ajung la DNA și dumneavoastră să nu mă lăsați. Este prima dată în viața mea când mi se întâmplă așa ceva", le-a spus Victor Ponta ziariștilor întrebându-i dacă poată să treacă fără să-l "dărâme".Premierul a fost pus sub urmărire penală în acest dosar pentru cele trei acuzații pe 5 iunie.DNA a cerut tot atunci Camerei Deputaților să avizeze urmărirea penală pe numele premierului și pentru conflict de interese, însă solicitarea a fost respinsă de către deputați, în 8 iunie.În 14 iunie, când trebuia să meargă la DNA pentru a fi audiat, Ponta s-a internat la spitalul din Istanbul, unde a fost operat la genunchi.