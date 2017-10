Victor Ponta a fost dat în judecată de Mircea Toader

Vineri, 13 Decembrie 2013

Liderul deputatilor PDL, Mircea Toader, intentioneaza sa il dea in judecata pe Victor Ponta dupa ce acesta a declarat public ca democrat-liberalul ar fi participat la intalnirea nocturna de luni seara in care s-a decis modificarea Codului Penal, scrie Ziare.com."Nu am participat la nici o intalnire formala, informala sau negociere, cu nici unul dintre liderii USL, asa cum minte Victor Viorel Ponta, dorind sa ma compromita, atat pe mine personal, cat si opozitia in ansamblu. Domnul Ponta minte cu cea mai mare nerusinare! Ordinea de zi a plenului se stabileste la nivelul Comitetului Liderilor de grup si se aproba de catre Biroul Permanent.Dovada asupra acestui lucru stau stenogramele Biroului Permanent, documente care sunt publice. Ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor din data de 10 decembrie 2013 a fost modificata si completata direct in plen, la inceperea lucrarilor, prin solicitarea Liderului Grupului parlamentar al PSD, domnul Marian Neacsu. Atunci au fost incluse pe ordine de zi 5 proiecte legislative noi, sub rezerva primirii rapoartelor de la comisiile permanente", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Mircea Toader ii cere lui Victor Ponta "sa se informeze corect si sa citeasca stenograma plenului sau sa urmareasca inregistrarea video a sedintei"."Nici eu si nici colegii mei nu am intrat in posesia rapoartele respectivelor proiecte legislative! Pentru aceste motive imi rezerv dreptul de a-l actiona in instanta pe Victor Viorel Ponta care vrea sa ma compromita, atat pe mine personal, cat si opozitia in ansamblul ei", a mai declarat liderul deputatilor PDL Mircea Toader.