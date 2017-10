Victor Ponta: 2013 este anul în care trebuie să gestionez pacea

După ce anul 2012 a fost unul al războiului politic, anul 2013 este cel în care Guvernul trebuie să gestioneze pacea și să se concentreze pe celelalte probleme ale țării, a afirmat premierul Victor Ponta."Anul trecut a fost un an de război total și războiul ăsta a produs foarte mult rău țării, până la urmă. E adevărat că a avut efecte pozitive, am scăpat de Guvernul Boc și Guvernul Ungureanu, nu mai sunt Anastase și Blaga președinți. Pe de altă parte, 2013 este anul în care trebuie să gestionez pacea. Să o țin tot într-un război până la anul, la alegerile prezidențiale? Eu nu cred că e o idee bună pentru România", a declarat Ponta.Potrivit Agerpres, premierul a apreciat că, în acest moment, cetățenii sunt mult mai interesați de felul în care este guvernată țara decât de conflictele cu caracter politic. "Oamenii spun: bun, ai câștigat, nu vrei totuși să faci ceva? O să plece Băsescu la anul, să plătească dacă are dosare, foarte bine, dar hai să și reconstruim țara, că dacă noi continuăm războiul (...) nu mai rămâne piatră pe piatră aici de guvernat", a spus Victor Ponta.