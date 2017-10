Viceprimarul Gabriel Stan, vai steaua lui: fără casă, maşină şi îngropat în datorii

Viceprimarul Gabriel Stan, vai steaua lui: fără casă, mașină și îngropat în datorii

Luată la bani mărunți, declarația de avere a viceprimaului Con-stanței, Gabi Stan, pare să oglin-dească o situație materială precară, mai rar întâlnită în rândul unor persoane aflate la vârful administrației locale. Dacă n-ar fi o declarație de avere și ar fi o simplă poveste de viață a unui om caren-are de niciunele și pe deasupra mai este și plin de datorii, Stan ar avea șanse mari să smulgă o lacrimă până și celor mai insensibili dintre cetățeni. Fiecare rubrică din declarația de avere a viceprimarului pare să fie completată ori în ciuda proprie sau în ciuda celor care nu înghit astfel de „gogoșele” semnate și asumate. Astfel, la capitolele terenuri, clădiri și bunuri mobile, cel ce-i stă de-a dreapta lui Mazăre, scrie cu litere de-o șchioapă: „NU DEȚIN”. Singurele averi ale sale sunt cei 120.000 lei pe care îi are în numerar și pe care probabil îi dospește la saltea și colecția de timbre în valoare de 100.000 de euro. Într-o astfel de situație, nu poți să nu te întrebi unde locuiește viceprimarul Constanței, căci din declarația de avere nu pare să aibă și el o „căscioară” a lui. De asemenea, este interesant de văzut cam câți prieteni și rude înstărite o avea vicele de-și permite să schimbe ca pe șosete acele frumoase mașini de teren pe care în declarație „nu le deține”. Revenind însă la „Stan Pățitul” din declarația de avere, dăm de cea mai tragică parte. Viceprimarul Gabriel Stan are patru credite la trei bănci diferite, ce în total ajung la fabuloasa sumă de 46.000 de euro. Primul, în valoare de 10.000 de euro, a fost contractat în 2006 și are ca dată scadentă anul 2016, iar celelalte trei au fost realizate în 2008 cu data scadentă la 2018. În-tr-o astfel de situație ne simțim obligați să îi urăm succes lui Gabriel Stan la alegerile din 2012, în speranța că va putea să își păstreze funcția deținută în administrația locală și să își plătească cu banii obținuți din munca la primărie cele patru credite din dotare. Totuși ne îndoim că Stan își poate achita toate datoriile doar din leafa de vice, aceasta ajungând în anul fiscal 2009 la aproximativ 4.100 de lei pe lună. Așadar, ne întrebăm, de ce o fi făcut vicele Gabi Stan atâtea împru-muturi, dacă tot nu și-a luat el măcar un Logan sau o garsonieră în Poarta 6?. Menționăm că declarația de averea a viceprimarului nu a fost actualizată, ultimele informații fiind publicate în luna noiembrie a anului 2010.