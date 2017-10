Viceprim-ministrul Dragnea şi comisarul Hahn au discutat despre regionalizare

Viceprim-ministrul Dragnea și comisarul Hahn au discutat despre regionalizare

Viceprim-ministrulministrul dezvoltării regionale și administrației publice, a discutat, la Bruxelles, cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politica regională, despre modul în care regionalizarea ar putea îmbunătăți utilizarea fondurilor europene în România.Potrivit unui comunicat de presă remis redacției, Johannes Hahn a salutat inițiativa de a demara un astfel de proces și s-a arătat interesat de viitoarea sa evoluție. Comisarul a subliniat că, în proiectarea și implementarea acestui proces, trebuie avută în vedere, ca principal obiectiv, atragerea efectivă a fondurilor europene, astfel încât cetățenii români să beneficieze de investițiile finanțate de Uniunea Europeană.„I-am prezentat comisarului Hahn care sunt principiile regionalizării. Domnul comisar are același punct de vedere: că regionalizarea trebuie făcută în România și trebuie făcută anul acesta. Îi vom trimite în detaliu care sunt proiectele noastre. I-am răspuns la o serie de întrebări legate de faptul că reorganizarea guvernului nu a afectat sub nicio formă capacitatea, funcționalitatea autorităților implicate în gestionarea fondurilor europene”, a declarat Liviu Dragnea la finalul întâlnirii.Referitor la procesul de negociere a Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, Liviu Dragnea a afirmat: „În linii mari, ne-am pus de acord, urmând ca, în perioada următoare, să comunicăm foarte strâns și orice raport de progres pe care îl vom face în domeniu să-l trimitem comisarului, pentru a fi informat în permanență, pentru că trebuie să lucrăm foarte atent, în paralel cu negocierea pentru viitoarea arhitectură a programelor operaționale”. Totodată, cei doi oficiali au discutat despre modalitatea de eliminare a riscului dezangajării automate a unor fonduri europene alocate României și Slovaciei, conform celor stabilite la Consiliul European din luna februarie a.c.„Am discutat despre n+3, domnul comisar este unul dintre susținătorii acestei promisiuni făcute României și Slovaciei. Ne-a informat că specialiștii din direcțiile pe care le coordonează lucrează la a identifica toate măsurile posibile care pot fi adoptate pentru a atinge acest obiectiv și anume eliminarea riscului dezangajării automate a unor fonduri din România și Slovacia, fără a modifica regulamentul. Așa cum am spus și în Comisia REGI, România solicită în continuare ca această promisiune care a fost făcută în Consiliul European, la un asemenea nivel, celor două țări, să fie respectată. Pentru noi este important, pentru că discutăm de sume foarte mari de bani”, a precizat Liviu Dragnea.Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei de lucru desfășurate la Bruxelles, în perioada 18-19 martie a.c., de delegația MDRAP, condusă de viceprim-ministrul Liviu Dragnea, în contextul reuniunii Comisiei REGI a Parlamentului European. Reuniunea are ca scop intensificarea dezbaterilor la nivelul statelor membre și al instituțiilor europene cu privire la viitorul politicilor regionale și de coeziune.