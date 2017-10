Vicepremierul Marcel Ciolacu: "Nu va exista nicio taxă de solidaritate"

Ştire online publicată Luni, 23 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepremierul Marcel Ciolacu susține că nu va exista nicio taxă de solidaritate, prin urmare angajatorul și nici angajatul nu vor plăti bani în plus la stat.Mesajul vicepremierului vine in contextul in care introducerea acestei taxe de solidariate a provocat un scandal uriaș în ultima perioadă."Nu se modifică bugetele. Nu va exista nici o taxă nouă și iar atât pentru pentru angajator cât și pentru angajat nu va exista nici o taxă în plus anul viitor”, a declarat Marcel Ciolacu.Taxa de solidaritate de 2% ce urmează să fie introdusă din 2018 nu va aduce nicio cheltuială suplimentară angajatorilor, a afirmat vicepremierul Marcel Ciolacu, la conferința Live Business organizată de ECONOMICA.NET.