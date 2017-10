Vicepremierul Gabriel Oprea a primit cheia localităţii Saraiu de la primarul Dorinela Irimia

Vicepremierul Gabriel Oprea a primit cheia localității Saraiu de la primarul Dorinela Irimia

Localitatea Saraiu a îmbrăcat, ieri, haine de sărbătoare cu ocazia celei de-a doua ediții a „Zilei Comunei”. Alături de primarul Dorinela Irimia și locuitorii comunei, la eveniment au participat oaspeți de seamă de la nivel central, precum vicepremierul Gabriel Oprea, senatorul Anghel Iordănescu, vicepreședintele UNPR, senatorul Șerban Mihăilescu și vicepreședintele UNPR, deputatul Laurențiu Chirvăsuță, semn că eforturile depuse de edilul comunei nu au întârziat să apară. Totodată, le-au fost alături președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, prefectul Eugen Bola și mai mulți primari din județ, printre care Ancuța Belu, de la Mihail Kogălniceanu, Florin Mitroi, de la Valu lui Traian, și Cristian Cîrjaliu, de la Agigea.Oaspeții au fost întâmpinați la intrarea în comună cu pâine și sare de elevi ai școlii din localitate, conduși de primarul Dorinela Irimia, care a fost îmbrăcată în costum popular. Evenimentul de sărbătorire a „Zilei Comunei Saraiu” a fost deschis cu un concert susținut de fanfara RAJA.Ulterior, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a oficiat o slujbă de sfințire a noului monument construit în localitate. Monumentul are 5,40 metri înălțime, este din granit și prezintă patru fațade închinate Cuvioasei Parascheva, protectoarea localității Saraiu, lui Iisus Hristos, Maicii Domnului și Sfântului Ioan Botezătorul.Uimit de rapiditatea cu care comuna Saraiu își schimbă „fața” de când frâiele administrației publice locale au fost preluate de un an de zile de primarul Dorinela Irimia, de la UNPR, Arhiepiscopul Tomisului nu a ezitat să o laude pe șefa administrației publice locale: „Este într-un timp record, e unic ce se întâmplă aici. Saraiu va ajunge la nivelul comunelor europene”. După sfințirea monumentului, alaiul s-a îndreptat spre un alt obiectiv care a fost inaugurat ieri. Este vorba despre piața agroalimentară în aer liber din localitate care are amplasată în interior o frumoasă statuie a Sfintei Parascheva. Panglica de inaugurare a fost tăiată de primarul Dorinela Irimia, vicepremierul Gabriel Oprea, prefectul Eugen Bola și IPS Teodosie. Cu acest prilej, câțiva copii din localitate au susținut un mic spectacol dedicat toamnei și roadelor acestui anotimp îmbelșugat fiind aplaudați de asistență.„Mă bucur că am avut încredere în primarul Dorinela Irimia“Din piață, evenimentul s-a mutat pe scena special amplasată pentru a sărbători așa cum se cuvine locuitorii comunei. „Sărbătorim munca istovitoare și roadele ei, sărbătorim vise și împliniri, sărbătorim proiecte și realizări, sărbătorim veterani de război și copii ai satului, sărbătorim nunți de aur și îi sărbătorim pe toți cei ce cu abnegație și dăruire au turnat în bazalt treptele pe care le urcăm încet, dar sigur, spre un viitor luminos. Suntem la început, mici și modești, dar vrem ca viitorul să ne scoată din anonimatul timpului trecut și, pășind hotărâți în colbul prezentului, să arătăm ce vrem, ce știm și mai ales ce putem face. Comunitatea Saraiu lasă în urmă tot ce nu o înnobilează. A fost un an greu, dar rezultatul este pozitiv. Oricât de greu ne este, noi mergem înainte”, a spus primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. La rândul lui, vicepremierul Gabriel Oprea, care este și președintele UNPR, a spus că este mândru de ceea ce vede că s-a realizat în comuna Saraiu. „Dintotdeauna, românii au avut încredere în două instituții: în biserică și în armată. Rugăciunea elevilor de la Saraiu, făcută la momentul inaugurării monumentului, este o pildă și un model pentru noi toți. Sunt mândru de ceea ce se întâmplă în această comună și mă bucur că am avut încredere în primarul Dorinela Irimia, deoarece nu m-a dezamăgit prin tot ceea ce a realizat într-un an de mandat și prin ceea ce va realiza pe viitor”, a spus vicepremierul Gabriel Oprea. La rândul lor, atât Șerban Mihăilescu, cât și Anghel Iordănescu s-au arătat încântați de realizările primarului din Saraiu, care se află la primul mandat și care au concluzionat că au fost onorați de a vizita localitatea. În altă ordine de idei, oaspeții au primit cadouri în numele comunității Saraiu de la șefa administrației publice locale. De remarcat că onoarea de a le fi vizitat comuna a fost recompensată de primarul Dorinela Irimia prin faptul că aceasta i-a înmânat lui Gabriel Oprea cheia localității Saraiu.