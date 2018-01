VICEPREMIER PENTRU IMPREMENTARE AFACERI EUROPENE: Ana Birchall

Ştire online publicată Vineri, 26 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ana Birchall, BIOGRAFIE. Social-democrata Ana Birchall, ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul Grindeanu, are 43 de ani, iar de 11 ani este membru PSD. Din 9 februarie asigură interimatul la Ministerul Justiției, portofoliu lăsat vacant de Florin Iordache, care și-a dat demisia.Ana Birchall s-a născut în 30 august 1973, în orașul Mizil, județul Prahova, și este căsătorită cu Martyn Birchall, alături de care are un copil. Este licențiată în Științe Juridice la Universitatea București, Facultatea de Drept, în anul 1996 absolvind și Facultatea de Drept și Relații Internaționale Nicolae Titulescu, ca șef de promoție.Ulterior, Ana Birchall a urmat cursuri de master în Drept la Yale Law School, Yale University, SUA, iar în 2002 a devenit doctor în Drept la Yale Law School.În 1996, s-a angajat pe postul de Șef Oficiu Juridic la S.C Omniasig S.A, iar în perioada 2002- 2003 a fost avocat la White & Case LLP în New York, SUA. Ulterior, până în 2004, ea a deținut funcția de consilier al ministrului Afacerilor Externe Mircea Geoană, după care a fost consilier la Comisia de politică externă din Senat.Din 2005, este lector universitar la Universitatea “Dimitrie Cantemir” București, iar timp de doi ani, între 2008 - 2010, a fost avocat la White& Case LLP București.Imediat după aceea, Ana Birchall a deținut funcțiile de șef al Grupului de practică în domeniul Restructurărilor Financiare și Insolvență și a fost avocat la Mușat și Asociații - Restructuring & Insolvency.Din iulie până în decembrie 2012, social-democrata a fost consilier al prim-ministrului de la acea vreme Victor Ponta. Începând din 2013, ea este membru în Global Advisory Council WeConnect International și ambasador al ONG-ului Vital Voices, înființat de Hillary Clinton în programul Global Ambassadors. Ana Birchall mai este membru în Comitetul Executiv al Yale Law School Association și Înalt Reprezentant al prim-ministrului pentru afaceri europene și parteneriat cu Statele Unite ale Americii (funcție neretribuită).Sursa: antena3.ro