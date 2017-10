Viaţa la ţară, miză electorală pentru candidaţii din Colegiul 3 la deputăţie

Viața la țară, miză electorală pentru candidații din Colegiul 3 la deputăție

Colegiul cu numărul 3 la Camera Deputaților este disputat atât de politicieni… de tradiție, de candidați mai tineri, mai puțin experimentați, dar care se bucură de un capital de notorietate de pe urma părinților lor, cât și de aspiranți din categoria „no name”. Pedelistul Adrian Sponte, liberalul Gheorghe Albu, social-democrata Cristina Dumitrache, Manole Costache, din partea PRM, Dănuț Mircea Zaharia, de la PNG-CD, Eniko-Boglarka Furo de la UDMR și independentul Metin Cerchez sunt cei șapte candidați care dau din coate pentru un fotoliu de deputat pe acest colegiu. Pe ce mizează ei, care este specificul acestei zone și, mai ales, în ce măsură sărăcia cruntă din localitățile cuprinse în Colegiul 3 reprezintă obiectivul central al campaniei pe care candidații o duc rămâne de văzut. Pentru moment, unii dintre ei promit marea cu sarea… Cernavodă, Oltina, Aliman, Rasova, Saligny, Ostrov, Lipnița, Băneasa, Ion Corvin, Adamclisi, Deleni, Dobromir, Mircea Vodă, Peștera, Cobadin, Independența, Chirnogeni și Ciocârlia sunt localitățile cuprinse în Colegiul 3 de la Camera Deputaților, localități în care agricultura pare să fie cuvântul de ordine. Candidat motivat Născut, crescut și încă domiciliat într-una din localitățile din colegiul 3, și anume în comuna Cobadin, liberalul Gheorghe Albu, actual secretar de stat în cadrul Ministe-rului Agriculturii se declară „cel mai motivat candidat pe colegiul 3" la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. „Cunosc majoritatea oamenilor din zonă, știu cu ce probleme se confruntă și, la fel, știu că am o mare responsabilitate față de electoratul de aici”, a ținut să menționeze Albu. Penelistul a precizat totodată că, printre proiectele pe care le are în vedere în eventualitatea câștigării unui mandat de deputat pe acest colegiu se numără, în primul rând, „dezvoltarea rurală prin proiecte de infrastructură, înființarea unui parc industrial în zona Cernavodă, pentru a rezolva problema lipsei locurilor de muncă și, implicit, șomajul ridicat, dar și introducerea zonei de vest a acestui colegiu, respectiv Adamclisi, Deleni, Ion Corvin, Ostrov în circuitul agro-turistic”. De profesie inginer agronom, liberalul Gheorghe Albu a subliniat, deloc întâmplător, faptul că „acest colegiu și îndeosebi localitățile Cobadin, Ciocârlia, Peștera, Chirnogeni și Independența reprezintă inima județului în ce privește po-tențialul agricol”. În acest sens, el propune „îmbinarea agriculturii cu agro-turismul”. Nu în ultimul rând, candidatul PNL pe colegiul cu numărul 3 intenționează „să propună un program de dezvoltare a fermelor din zonă, dar și a activităților non agricole”. „Cu ani în urmă în această zonă erau o fabrică de mobilă, una de coșuri, alta de artizanat. Mica industrie trebuie să reînvie aici, astfel încât oamenii să lucreze și în aceste sectoare”. Cât îi privește pe contracandidații săi, Gheorghe Albu a declarat că îi privește ca pe „niște copii”. „Sunt niște copii. Îi respect”, a afirmat el. Liberalul a declarat, de asemenea, că în opinia lui, „Cristina Dumitrache e împinsă în față de tatăl ei”. „Ca să dai pe mâna unui copil o asemenea funcție presupune luciditate”, a conchis el. Tinerii… Cristina Dumitrache se întoarce, așadar, în viața politică după ce anul trecut a candidat pentru un fotoliu de europarlamentar. Juna pesedistă și-a început deja campania pentru deputăție și, probabil ca o ironie, se întoarce și astăzi în multe locuri pe care le-a bătut și în campania pentru europarlamentare. Ea a ajuns de curând chiar și la Lipnița, localitate cuprinsă în colegiul cu numărul 3 și în care pesedista a „poposit” și anul trecut, făcându-se remarcată prin „grija“ față de țărani: „Cu banii pe care îi câștigați, nu vă permiteți să mâncați la un restaurant select. Dumneavoastră abia dacă vă ajung banii să trăiți”. (?!) Intrat mai târziu în cursa pentru parlamentarele din această toamnă, tânărul democrat-liberal Adrian Sponte recunoaște că, până în prezent, a vizitat doar o treime din localitățile cuprinse în colegiul său. Chiar dacă el nu a vorbit, potrivit declarațiilor sale, cu foarte mulți oameni din localitățile cuprinse în colegiul 3, pedelistul invocă în „apărarea” sa „activitatea de aproximativ patru ani din administrația publică locală” care l-a ajutat în cunoașterea specificului zonei pe care candidează. Printre proiectele sale se numără dezvoltarea infrastructurii rurale, agroturismul, precum și facilitarea accesului administrațiilor publice locale din mediul rural la fondurile europene. Interesul etnic Metin Cerchez este un alt candidat pe același colegiu 3 la Camera Deputaților. În ce măsură candidatul independent cunoaște specificul colegiului și dacă are idee despre grijile concrete ale oamenilor e mai greu de demonstrat. Cert e însă faptul că, așa cum se știe, în localitățile din zonă și mai ales în Băneasa, Dobromir și Fântâna Mare trăiesc numeroase comunități de turci și tătari, iar configurația etnică și mai vechile răfuieli de ordin politic au contat cu siguranță în alegerea colegiului.