„Viaţa cotidiană a mangalioţilor s-a degradat semnificativ în ultimii ani“

Cristian Radu:

„Viața cotidiană a mangalioților s-a degradat semnificativ în ultimii ani“

Fostul comisar șef al Gărzii Financiare Constanța, Cristian Radu, a susținut, ieri, o conferință de presă, în care a vorbit despre motivele pentru care s-a decis să candideze la Primăria Mangalia.„Am luat această hotărâre după ce am văzut cu toții că orașul Mangalia a ajuns într-o situație aproape fără ieșire. Viața cotidiană a locuitorilor s-a degradat semnificativ în ultimii ani, toată lumea ajungând la concluzia că așa nu se mai poate. (…) Am decis că este momentul să pun umărul la redresarea Mangaliei sub toate aspectele. Mă refer în primul rând la problemele stringente care țin de minima civilizație, cum ar fi căldura și apa caldă, siguranța cetățeanului, câinii vagabonzi, aspectul orașului. Dar trebuie vorbit și de relansarea turismului în sudul litoralului, printr-o implicare activă a administrației locale, atragerea de investitori care să ofere locuri de muncă bine plătite, precum și dezvoltarea unor proiecte de modernizare cu fonduri europene”, a explicat Radu.În plus, acesta a specificat că de astăzi va începe acțiunea de strângere de semnături pentru candidatura sa.„Campania mea stă sub nota unei transparențe totale. Am întâlniri cu locuitorii orașului, stau de vorbă cu oamenii și împreună punem pe hârtie problemele și soluțiile. De mâine va începe campania de strângere de semnături pentru candidatura mea la Primăria Mangalia. Am intrat în această cursă în baza unei susțineri populare masive și de aceea am hotărât să adun cât mai multe semnături”, consideră fostul comisar.În plus, Radu afirmă că a cooptat în echipa sa specialiști în diverse domenii din Mangalia, care nu au fost valorificați până acum și menționează că programul pe care îl are în vedere pentru municipiu va fi lansat în dezbatere publică.