Vezi declaraţia ministrului Leonard Orban despre amânarea aderării României la spaţiul Schengen

Vezi declarația ministrului Leonard Orban despre amânarea aderării României la spațiul Schengen

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, s-a declarat dezamăgit de amânarea luării unei decizii în cazul aderării României la Schengen, susținând că această hotărâre a fost luată pe criterii arbitrare, scrie Agerpres."Eu personal am fost implicat direct în aceste negocieri și sunt extrem de dezamăgit. (...) Nu numai că am investit peste un miliard de euro, nu numai că am depus eforturi să avem granițe foarte bine păzite din punct de vedere tehnic, am investit inclusiv la nivelul oamenilor implicați în proces și acum constatăm că pe niște criterii absolut arbitrare suntem pur și simplu amânați până cel mai probabil în luna februarie", a spus Leonard Orban. Întrebat care sunt vinovații în cazul amânării luării unei decizii în cazul aderării României la Schengen, el a arătat că "sunt multe lucruri care nu funcționează suficient de bine". "E anormal să lăsăm asemenea decizii, să încălcăm reguli care există în tratatele UE și nu numai în tratatul de aderare al României și Bulgariei la UE, să le lăsăm la nivelul arbitrariului, subiectivismului și să primeze considerente uneori electorale", a adăugat ministrul Afacerilor Europene. El a mai susținut că dacă se va întâmpla ceva puternic negativ în cadrul Uniunii Europene, lărgirea spațiului Schengen ar putea fi amânată. "Uitați-vă la evoluțiile din UE, la incertitudinea care planează asupra zonei euro. Dacă se întâmplă ceva puternic negativ vă dați seama că lărgirea spațiului Schengen va fi scoasă de pe agenda comunitară. Sper să putem adera cât mai devreme posibil", a precizat Leonard Orban. El a subliniat că marea majoritate a statelor europene a susținut soluția de compromis. "Franța și Germania au susținut puternic această soluție de compromis la care am ajuns, dar au fost aceste două state care au spus pur și simplu 'nu'. Acțiunile le cunoaștem cu toții, țin mai degrabă de chestiuni interne și nu de gradul de pregătire al României și așa-numitul nivel de încredere pe care decidenții din aceste două state l-au instituționalizat", a completat Leonard Orban. El a refuzat să comenteze posibila remaniere a ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, pentru ratarea aderării la Schengen. Leonard Orban a participat la reuniunea grupului lărgit al Partidului Popular European, care se desfășoară la Parlament.