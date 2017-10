Vezi care este cadoul prefectului Claudiu Palaz pentru constănţeni de 1 Decembrie

Vezi care este cadoul prefectului Claudiu Palaz pentru constănțeni de 1 Decembrie

Prefectul Palaz le-a făcut constănțenilor un cadou special de Ziua României, realizat alături de copii săi.„Copiii mei, mai exact. Cei care m-au făcut să-mi caut, destul de emoționat, recunosc, cuvintele. Căci Mateea, fiica mea de șase ani, m-a întrebat: «Tati, eu și Armand ce cadou îi facem României? Fiindcă mâine e ziua ei, am vorbit la grădi». Ei bine, glasul fetiței mele, curiozitatea ei și dorința de a dărui ceva țării m-au mișcat profund. Așa că am fost nevoit să-mi pun imaginația în funcțiune pentru a găsi cadoul potrivit. Am profitat de faptul că Mateea picta și, alături de ea și de Armand, băiețelul meu de zece ani, m-am gândit să-i facem României un cadou simbolic. Să ne lăsăm amprentele mâinilor în culorile drapelului pe o hârtie, (…) un simbol al dragostei și al recunoștinței, necosmetizat și fără exprimări patriotarde.La mulți ani, România)”, spune prefectul într-o postare pe blogul său personal.